Otkriveni detalji posljednjeg razgovora princeze Dajane i njene majke

Princeza Dajana imala je velikih problema sa svojom majkom Francis Šand Kid, a sada su otkrivene posljednje riječi koje su njih dve razmijenile malo prije nego što je Dajana poginula 1997. godine.

U razgovoru su njih dvije pričale o Dajaninom odnosu s hirurgom Hasnatom Kanom i poslovnim čovjekom Gulom Lalvanijem.

"Čuo sam da me zove da dođem brzo", prisetio se njen batler Pol Barel. "Mahnula je rukom i pridružio sam joj se. Prislonio sam uvo na telefon koliko je bilo moguće i poslušao razgovor - iako jednosmeran. Bio je to prigušen glas gospođe Francis. Ono što sam čuo bila je bujica zlostavljanja, psovki i potresnih nagovještaja za princezu i njeno muško društvo. Bio je to verbalan napad ispunjen mržnjom, na muškarce i njihova religiozna vjerovanja", dodao je.

Barel je još objasnio da je Dajana tada spustila slušalicu i zaklela se da više nikad neće pričati sa svojom majkom.

"Uz dužno poštovanje, to nije jako ljubazno prema dami koja nije ovdje", rekao je za "Mirror", pa je zatim dodao kad su ga ispitivali dalje:

"Pa, ipak je princezu nazvala ku**om."

Barel je dodao da njih nikad nisu razgovarale nakon tog poziva.

Dajana je preminula 1997, a Frensis 2004. godine.

(NN/idex.hr)