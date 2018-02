Otkriveni pravi razlozi razvoda Dženifer Aniston

Iako je holivudska glumila Dženifer Aniston izdala saopštenje o razvodu, ona nije htjela da otkrije prave motive rastanka. Svjetski mediji već pišu o sukobima para, a ima i onih koji su u u cijelu situaciju uvukli i Bred Pita.

Prema pisanju portala "Entertainment Tonight" Dženifer Aniston i Džastin Turu već duže vrijeme imaju probleme u braku koji, uprkos svim pokušajima, nisu mogli da riješe.

Navodno, slavni par je od vjenčanja 2015. godine imao problem da se dogovori oko mjesta stanovanja, što je glumici bilo veoma važno. Džastin je navijao za Njujork, a Dženifer je željela da žive u Los Anđelesu, savršenom mjestu za karijeru ali i privatnost.

Ipak, zvijezda serije "Prijatelji" pristala je da se dogovori sa suprugom i preseli u njegov stan u Njujorku. Time je očito bila nezadovoljna, jer su je paparaci opsedali non stop i bilo je nemoguće izbjeći ih, prenosi B92.

Svjetski mediji otkrivaju da je problem eskalirao, te je par imao brojne neprijatne situacije i sa komšijama. Navodno, jednom je nepoznata osoba prekrila Džastinov motor kriškama salame, zbog čega su se odmah iselili iz zgrade.

"Džastin ima veoma raznoliku grupu prijatelja, nisu svi u filmskoj industriji. Prijatelj je sa ugostiteljima, komičarima, piscima, tatu majstorima... To je raznovrsna grupa, a on takvu mrežu ljudi nema u Los Anđelsu", kazao je izvor blizak paru.

"On može samo skočiti na motor i otići do kafića ili do prijatelja, ali za Dženifer, paparaci su svuda. On je zaista htio da joj bude prijatno u Njujorku, čak je pokušao pregovarati s paparacima i dogovoriti da je snimaju samo jednom dnevno, a zatim puste na miru. Čak se preselio iz svog stana koji je obožavao. Dženifer je rijetko kada bila kod njega, ona je preferirala hotele, dok njemu nisu bili dragi", dodao je izvor.

Osim ovih spekulacija o razvodu, nakon što je glumica objavila da se razvodi, njeni obožavatelji sumnjaju da je donekle za ovu odluku zaslužan njen bivši suprug Bred Pit.

S obzirom da se on prije dvije godine razveo od Anđeline Žoli, mnogi su uvjereni da glumica želi da mu se vrati.

"Dženifer i Džastin se razvode, čuješ li to Bred", i "Zamislite da se vrati Bredu i postane pomajka njegovoj djeci", samo su neki od komentara vjernih fanova Anistonove.

Takođe, američki mediji tvrde da ona sada želi da bude sa Bredom i da su se "kockice konačno složile".