Otkriveno koliko je koštala Rijanina modna kombinacija sa Super Bola

Rijana je za svoj nastup na Super Bovlu birala ne tako glamuroznu kombinaciju kombinezona i jakne, međutim, njena odjeća uz modne dodatke koštala je nevjerovatnih 1,2 miliona dolara.

Rijanin nastup na Super Bovlu tema je svjetskih medija od održavanja samog događaja u nedjelju naveče, a pjevačica je privukla pažnju i svojim modnim izdanjem.

Na stadionu Stejt Farm pojavila se u crvenom kompletu, kojim je naglasila svoj trudnički stomak, te otkrila da s reperom ASAP Rokijem očekuje drugo dijete.

Rijana je na sebi imala crvenu Alaja jaknu i Louvi kombinezon s naglašenim dijelom preko grudi. Ovom izdanju dodala je patike Mejson Mergela x Salomon Kros, ali i brojne komade nakita.

Na ruci je imala sat Džejkob i Ko koji košta 72.000 dolara zahvaljujući kaišu i dijamantnim okvirom koji je bio ukrašen s 360 komada dragog kamenja.

Najskuplji komad koji je nosila na sebi je ipak bio Bajko prsten s 19,47-karatnim rubinom i brušenim okruglim dijamanatima umetnutim u platinu i 18-karatno žuto zlato. Predstavnik brenda je za Pejdž Siks Stajl otkrio da vrijedi nevjerovatnih milion dolara, prenosi Klix.

Takođe, nosila je i niz naušnica čija vrijednost se procjenjuje na 12.000 dolara. Na sebi je imala i tri vintidž dijamantska broša koji vrijede 135.000 dolara.

