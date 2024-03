Otkriveno šta stoji iza razvoda Dragane Mirković

Pjevačica Dragana Mirković saopštila je da se razvodi od supruga Tonija Bijelića i da već skoro tri godine ne žive zajedno.

Iako im je bio narušen odnos i nisu živjeli zajedno, Toni se prije mjesec dana pojavio na Draganinom prvom koncertu u beogradskoj Areni.

Toni je tada došao u društvu sina Marka i ćerke Manuele, a ekipa Telegrafa uslikala ga je tada na ulazu, dok se pozdravljao sa Zoricom Brunclik i Dragoljubom Aranđelovićem Kemišem.

On je tada sve vrijeme bio nasmijan, a koncert je pratio iz jedne od loža u Areni, a tada je još bilo jasno da je na Draganin jubilarni spektakl u Areni došao iz dva razloga - iz poštovanja i zbog djece.

Ono što je tada zaintrigiralo mnoge koji su i prije posjećivali njene koncerte, jeste to što mu se ona sa scene nije čak nijednom obratila, niti ga je spomenula.

Inače, do ekipe Telegrafa je prije nekoliko mjeseci sa više strana došla informacija da se njih dvoje razvode, što je Dragana ovo zvanično potvrdila večeras, 26. marta, saopštenjem za medije.

Prema tvrdnjama srpskih medija, uspješni biznismen je uveliko započeo život sa drugom ženom. Njih dvoje navodno žive u Nemačkoj.

“Dragani Mirković uopšte nije bilo lak prethodni period, jer je pored poslovnih obaveza imala i jaku turbulenciju u privatnom životu. Preko zajedničkih ljudi do nje su dolazile priče o Toniju i njegovoj novoj djevojci, no ona je to izbjegavala da sluša. Dragana je posljednjih mjeseci čak i izbegavala da ga pominje”, rekao je izvor za Telegraf.

Posebno težak period za cijelu porodicu dogodio se krajem prošle godine, kada je Bijeliću preminula majka.

“Dragana ju je jako voljela tu ženu, a sve to još teže joj je palo zbog narušenog odnosa. Na kraju je ipak odlučila da sve podijeli s javnošću”, rekao je izvor.

Podsjetimo, kako su bili više od dvije decenije u skladnom braku i svojom ljubavi su davali primjer, pa se i na svakom događaju pojavljivali zajedno - posljednjih mjeseci to je potpuno "stalo".

Ono što su mnogi primijetili, Draganu je umjesto Tonija, gotovo svuda vozio, dočekivao i sačekivao sin Marko ili bliski saradnici. Ni suprug, ali ni porodični vozač koji je radio za njih, se više nisu pojavljivali sa Mirkovićevom.

