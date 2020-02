Otkriveno zašto se Pamela Anderson "ekspresno" razvela

"Pamela se za holivudskog producenta Džona Pitersa udala tako iznenada zato što se upravo vratila sa jednomjesečnog puta iz Indije gdje se duhovno čistila. U takvom stanju bila je previše otvorenog srca za sve", navode izvori za "Page Six".

Već poslije jednog i po provedenog dana, ona je shvatila da je napravila užasnu grešku.

Njoj se nije dopalo to što je Džon htio da joj pomogne u karijeri zbog čega su sastavili svega 12 dana.

"Odmah je shvatil da je on previše fokusiran na slavu, dok ona pokušava da provodi što više vremena van javnog života pošto se fokusirala na humanitarni rad. Pamela je osjećala da Džona frustira to što je ona željela da zadrži svoju finansijsku nezavisnost. Počeo je da joj se miješa u karijeru, odnosno, želio je da joj sredi ulogu u filmu na kojem je radio, a ona to nije htjela", naveo je izvor blizak paru.

Podsjetimo, Pamela i Džon obnovili su romansu od prije 30 godina i 20. januara ove godine odlučili da se tajno vjenčaju u Malibuu.

Inače, Pameli je ovo bio peti brak.