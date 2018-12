Ova tri znaka horoskopa će vam napraviti užas u ljubavnom životu

Od ovih znakova ne očekujte harmoniju u vezi.

Lav

Kralj među životinjama i car među kompleksašima. Ne, njemu ništa nije dovoljno dobro, on bi da sve bude pod konac, da na sve strane šljašti raskoš. Ako voliš da se oblačiš sportski i ležerno, već poslije drugog izlaska će ti pokloniti markiranu majicu sa cirkonima, jer ne može on da se viđa sa djevojkom koja se obično oblači. Zasipaće te parfemima od čijih cvjetnih nota će ti se želudac okrenuti, ali da nije njega ti svijeta ne bi vidjela, on je tvoje svjetlo na kraju tunela! Treba da mu budeš zahvalna što nisi sa nekim zarozankom, jer on je sav gizdav, ima najbolju garderobu, vozi najskuplja kola i ima poslednji krik međ’ smartfonima (ako se malo udubiš, shvatićeš da to ima velike veze s nečim drugim). S obzirom da je pravi alfa mužjak, podrazumijeva se da mu ideš niz dlaku, nikako, ali NIKAKO da se suprotstavljaš njegovom cijenjenom mišljenju kada ste u društvu.

Zapravo, šta ima ti uopšte da misliš kad si sa njim osvojila džek pot, al’ zamalo. Shvatila si, njemu ne treba devojka koja ima svoje ja, već lutkica koja diše na škrge i trepće. Ako možeš da živiš u zlatnom kavezu, onda samo napred. Pored njega ćeš imati sve materijalne blagodeti, ali kad ti se smuči nećeš imati kome da se izjadaš jer si i poslednju drugaricu izgubila tako što te je ubedio kako ona laže da ga je videla kako nasrće na nn plavušu u gradu dok si ti sjedila kod kuće i vezla goblen čekajući da ti se javi.

Djevica

To nije dečko već picajzla! Neće imati taj razumijevanja za tvoj kreativni nered, jer zaboga, kako to da ne ribaš wc šolju asepsolom poslije svake upotrebe, a šara na čarapi ti se ne slaže sa bojom sjenke na donjem kapku? Težak ko crna zemlja, za njega su ti potrebni živci ko konopci. Ne ostavlja prostora za spontanost - svaki izlazak se planira bar 5 dana unapred, a putovanje van grada bar šest mjeseci ranije. Ko papagaj ćeš morati da ponavljaš da se tu i tu tad i tad nalazite ne bi li on bio siguran da si upamtila. Ne daj Bože ako mu bar malo zadocniš, pa to je takav grijeh. Nema veze što ti se omaklo da dođeš 2 minuta kasnije jer si htjela da budeš specijalno lijepa za njega, ma ta priča ne pije vodu kod njega.

Majstor je za pasivnu agresiju - naoko je sav ulickan i fin, kulturan i ljubazan, ali kad taj naumi da ti nešto uradiš poslužiće se takvim ”suptilnim” metodama da ćeš na kraju leći na rudu i uradićeš šta se od tebe traži samo da ti više ne bi skakao po glavi. Iako se na prvi pogled ne čini, kao da je Lavov polubrat - niko nije lijep kao on i on sve najbolje zna, njegova himna je ”Niko, niko kao ja”. Ukoliko uspješ da premostiš sve prepreke koje ti postavlja i vaša veza zaživi, imaj na umu da on umije da ćuti, čeka i poslije 5 godina na nos ti nabije nešto što si, po njemu, gadno pogriješila. Ti, naravno, nećeš imati pojma o čemu se radi…

Škorpija

On je zavodljiv, zrači sirovom seksualnošću, a od njegovog prodornog pogleda koljena klecaju. Ah, avaj, nije ni čudo što te je obrlatio za dva dana. Ali sa njim si konstatno na emocionalnoj klackalici, kojoj je više nego sklon. Pokušava da se predstavi kao nedovoljno voljen dječak koji se svakodnevno bori sa pitanjima iz viših sfera života koji obični smrtnici ni ne razumiju, a često nema ni za ‘leba. Hazarder je u duši, često poseže za polulegalnim načinima zgrtanja novca, al’ kad zgrne tad ne da ima za 20 vekni već ćete se vodati po najboljim restoranima dok ne potroši sve pare, jer po njemu, najbitnije je uživati u trenutku. Na tu ćeš ga rečenicu podsjećati narednog dana kada bude režao jer ima dovoljno para za pola paklice Bonda. Ako želiš uzbudljivu avanturu kratkog daha koje ćeš se sjećati cijelog života, nema boljeg od njega, ali daleko je taj od materijala za budućeg muža.