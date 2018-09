Ovaj slavni glumac kaže da sve duguje ženama

Jedan od najvećih francuskih glumaca Alen Delon izjavio je šaljivo da bi vjerovatno radio s prostitutkama da nije postao glumac kojeg su žene vinule u zvijezde.

Delon je u veoma dugom intervjuu listu Mond, rekao je da je izabrao glumu zahvaljujući ženama.

"One su me navele da se bavim glumom. Žene su mi to pružile, sve su mi dale i zaljubljivale se u mene. Kad sam bio mlad, samo sam želio da u očima žene vidim da sam ja najljepši, najveći, najsnažniji i tako sam postao glumac", rekao je Delon koji u novembru puni 83 godine.

Delon priznaje da je njegov život mogao da bude skroz drugačiji i da je mogao da postane makro i radi s prostitutkama.

Glumac je rekao da je po povratku iz rata u Indokini 1956. godine, bio "mangup" i da se viđao s nekoliko žena u raznim kvartovima Pariza.

Delon je rekao da ima namjeru da se povuče iz glume da ne bi "snimao još neki film koji bi bio višak", ali je dodao da mu je žao što nije snimio film s nekom rediteljkom.

"Ne želim da učinim nešto što bi bio višak. Već imam toliko izuzetnu karijeru da ne želim višak", rekao je kultni glumac koji je snimio stotinak filmova pretežno s velikim rediteljima.

Glumac je rekao da su svi reditelji s kojima bi radio umrli i da bi bio potreban zaista neki scenario od kojeg bi "pao na nos od oduševljenja", koji bi ga natjerao da ponovo glumi.

Delon je sa izuzetnom filmografijom i burnim privatnim životom postao mit svjetske kinematografije s rijetkom harizmom i ljepotom.

Tokom šest decenija karijere, Delon, rođen 8. novembra 1935. godine u gradu So kod Pariza, igrao je u stotinjak filmova, među kojima su "Roko i njegova braća" i "Gepard" Lukina Viskontija, "Samuraj" i "Pandur" Žan-Pjera Melvila, "Gospodin Klajn" Džozefa Lozija i "Eklipsa" Mikelanđela Antonionija.

Iako je 1999. godine najavio da više neće glumiti, pojavio se u nekoliko televizijskih serija. Takođe je upamćen i po duetu s Dalidom i njihovom pjesmom "Paroles, Paroles".

Iako je Delonu bila opala popularnost posljednjih godina zbog njegovih ranijih ispada, arogancije i egocentričnosti, većina Francuza, pored toga što ga smatra megalomanom, priznaje da je on je jedan od najvećih francuskih glumaca svih vremena.