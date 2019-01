Ovako je Đokovićeva porodica navijala za njega

Srpski teniski as Novak Đoković jes ponos ne samo svoje porodice, već i čitave Srbije, ali i regiona.

On je po sedmi put postao šampion Australijan opena, osvjetlao obraz i obradovao sve svoje fanove.

Među milionima ljudi koji su navijali za njega, posebno se izdvajaju njegova djeca. Iako oni nisu bili u Melburnu, ipak su zdušno navijali za svog oca od kuće.

Mali Stefan i Tara su oduševljeno pratili tatu na televizoru, dok ih je mama pazila. Njih dvoje su zasigurno bili najveća Noletova podrška i inspiracija.

Sending love all the way down under!!! @DjokerNole @AustralianOpen #idemooo #NoleFam pic.twitter.com/3Pe6Ra9TJn