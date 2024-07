Ovako je planula ljubav između Tamare Dragičević i Petra Benčine

Tamara Dragičević juče se porodila i na svijet donijela sina kojem su roditelji dali ime Boris. Glumica i njen suprug Petar Benčina važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj glumačkoj sceni i mnogima su inspiracija kakav odnos treba da bude.

Sada već imaju troje djece, ali malo je poznato kako je uopšte i počela njihova ljubavna priča.

Na početku baš nisu "kliknuli" jedno na drugo, ali s vremenom, ljubav je bila sve jača i jača. Kada su se bolje upoznali, znali su da je to ljubav za cijli život.

"Pomislila sam - kako je nadmen", pričala je ranije kroz osmijeh Tamara o tome šta joj je prolazilo kroz glavu kada je prvi put vidjela Benčinu.

"Petar mi nije bio simpatija dok nisam shvatila da sam ja njemu simpatija. Bilo ga je odjednom 'mnogo'. Mi sa klase smo išli negde i onda je stalno sa nama on išao. Sedeo je pored mene, a kada sam osvestila da mu sviđam, shvatila sam da nije ni on loš (smijeh). Desila nam se jedna zanimljiva situacija nakon jednog kastinga. Završili smo kasting i krenuli kućama zajedno, bilo je leto i 40 stepeni", prisjećala se ona.

"Bilo mi je neprijatno"

"Šetali smo, pa smo seli na piće, a ja sve vreme razmišljam zašto šetamo toliko. Zaista nije bilo nikakvo muvanje. Kod Brankovog mosta smo se rastali i već mi je bilo neprijatno što sam toliko šetala. Samo sam se mami poverila, a nisam ni znala da mi se sviđa. Ja sam se tada njemu svidela", objasnila je Tamara u emisiji "Balkanskom ulicom", pa se osvrnula i na prvi poljubac.

"Prvi put smo se poljubili na Novom Beogradu, a zaprosio me je na moru. Mislili smo da svadba neće nadmašiti veridbu. Nisam mogla da zamislim klasičnu, tradicionalnu svadbu u kojoj sam ja u glavnoj ulozi, iako nemam ništa protiv njih, ali na svojoj bih sigurno bila nervozna i ne bih uživala. Jedna opcija bila je da to bude baš intiman čin, samo mi i kumovi, a druga je bila ova, moje venčanje iz snova: plaža, more, muzika i dragi ljudi", ispričala je Tamara.

Podsjetimo, dok su svojevremeno plovili čamcem oko ostrva Korčula u Hrvatskoj, Benčina je u jednom momentu kleknuo, izvadio prsten i zaprosio je. Šokirana glumica je jedva izgovorila "da". Tamara i Petar su se vjenčali 2016. godine. Prema glumičinoj želji, vjenčanje je bilo organizovano na Adi Bojani, uz prisustvo porodice i najbližih prijatelja, prenosi "Kurir".

