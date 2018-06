Ove poznate ličnosti ne koriste svoja prava imena

Bred Pit, Džulijan Mur, Helen Miren, Džejmi Foks, ali i Ališa Kiz, Majli Sajrus i mnogi drugi možda ne bi postali svjetski poznate zvjezde da su zadržali svoja prava imena.

Neki su imena samo skratili, driugi mijenjali prezime, a pojedini mijenjali i jedno i drugo. Mnogi od njih imaju veoma interesantne priče o tome zašto su odlučili da se zovu drugačije.

I Ema Stoun se poigrala sa svojim imenom. Njeno pravo ime je Emili Džin Stoun. Glumica je otkrila da je svoje ime promijenila sa 16 godina, jer je u Holivudu već postojala jedna Emili Stoun, a ona je već tada znala da će biti holivudska zvijezda.

Iz istog razloga kao i Ema Stoun, i Džulijan Mur je promijenila svoje ime, ali samo mnogo godina ranije. Njeno pravo ime je Džuli En Smit, a iskoristila je ime oca Piter Mur i majke En Smit i poslala Džulijan Mur.

Za Ališu Kiz svi su čuli, a Ališa Auđelo Kuk nije nikome poznata.

Pjevačici se ovo ime i prezime činilo predugačko, pa je za umjetničko hjtela da uzme Vajld.

Međutim, majka joj to nije dozvolila, jer joj se činilo da je to ime za striptizetu. Zato su zajedno smislile Kiz, što u bukvalnom prevodu s engleskog znači ključevi ili dirke za klavir. To im se činilo kao idealno prezime za Ališu, koja je poznata po tome da zna dobro da svira klavir.

Za Bruno Marsa svi su čuli, ali za Pitera Džina Hernandeza malo ko jeste. Ovo je naime puno ime i prezime poznatog muzičara. Kao malom otac mu je dao ime Bruno pošto je ličio na tada poznatog rvača Bruna Samartina, te je Mars odlučio da upravo njegovo ime uzme za svoje umjetničko.

Još jedan muzičar je odlučio da skrati svoje ime - Drejk. Za umjetničko, kako bi bio prepoznatljiviji, zadržao je samo srednje ime. Malo kome bi ime Obri Drejk Grajam "zapalo" za uho.

(NN/b92.net)