Ove zvijezde koriste stare modele mobilnih telefona

Dok neke zvijezde iz svijeta zabavne, filmske i modne industrije ne mogu da zamisle jedan svoj dan bez pametnog telefona, koji im omogućava korišćenje brojnih aplikacija, pojedine slavne ličnosti se ne odriču svojih starih uređaja.

Američka glumica Kameron Dijaz očigledno nije od onih osobi koja prva čeka u redu da kupi najnoviji model telefona. To dokazuje i ova fotografija na kojoj filmska zvijezda koristi stari telefon za selfi.

Popularni Čendler iz "Prijatelja" rado koristi svoj stari LG telefon.

Gumicu su prije nekoliko godina paparaci snimili kako koristi stari telefon u crno-bijeloj tehnici.

Iako je jedna od najmodernijih dama u svijetu mode,novinarka na Vintur ipak ne uživa u čarima najnovije tehnologije. Tako je možemo vidjeti na mnogim elitnim događajima sa starim telefonom na preklop koji obično drži u ruci.

Love Kate Beckinsale for still having the flip phone pic.twitter.com/CMc6r0h93h