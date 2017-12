Ove zvijezde su osnivači humanitarnih organizacija

Mnoge velike svjetske zvijezde odlučile su da dio svog bogatstva vrate svijetu u vidu dobrotvornih organizacija.

Džordž Lukas, autor megapopularne franšize "Ratovi zvijezda", osnivač je organizacije "Educational Foundation i Lucasfilm Foundation". Cilj je inspirisati i podstaknuti mlade ljude da ostvare svoje snove.

Primjer slavnog režisera prati i poznati bračni par Vil Smit i Džada PinketSmit. Oni vode humanitarnu organizaciju "Will and Jada Smith Family Foundation" kojom prikupljaju sredstva za umjetnost i edukaciju.

Teksaški glumac Metju Mekonahi osnovao je organizaciju "Just Keep Livin'' sa svojom suprugom Kamilom Alves. Organizacija želi pomoći učenicama javnih srednjih škola da im fitnes i velnes programi budu dostupniji. Višestruka dobitnica "Grammy" nagrada Ledi Gaga svoju je organizaciju "Born This Way" osnovala 2011. godine. Prikupljenim sredstvima, organizacija školama donira potrepštine, a djeci i mladima pruža programe za kreativno izražavanje.

Strastveni aktivista za zaštitu životne sredine Leonardo Dikaprio još 1998. je osnovao organizaciju koja nosi njegovo ime. Organizacija djeluje širom svijeta i finansirala je preko 200 projekata, a do sada je sakupila preko 80 miliona dolara.

Muzička ikona Elton Džon osnovao je organizaciju "Elton John AIDS Foundation" kojom se finansiraju programi i istraživanja u svrhu smanjenja broja ljudi zaraženih HIVom ili AIDSom.