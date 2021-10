Oven Vilson odbija da upozna svoju trogodišnju kćerku

Čak tri godine nakon rođenja njegove najmlađe kćerke Lajle, glumac Oven Vilson ne želi ni da je vidi, ni da je čuje, ni da je upozna.

On dobio je kćerku Lajlu s bivšom djevojkom Varuni Vongsvirats. Ipak, kako pišu strani mediji, nikada s njom nije ostvario nikakav kontakt.

To nije slučaj s ostatkom njegove djece, pa tako sa sinovima Robertom (10) i Finom (7) ima normalnu komunikaciju. Prvo dijete dobio je s bivšom djevojkom Džejd Duel, a Robert je dobio ime po djedu.

Sa fitnes instruktorkom Kerolin Lindkvist dobio je sina Fina, a zanimljivo je da mu je bivša djevojka ostala trener godinama nakon raskida.

Ipak, treće djete do sada nije imalo tu sreću da raste uz oca. Varuni je otkrila da je nije upoznao, a svojevremeno je ispričala da je molila Ovena da se uključi u Lajlin život. On je to odbio.

Zanimljivo, za dijete mnogi govore da je Vilsonova slika i prilika. Djevojčica je prije nekoliko dana napunila tri godine, a njena majka je objavila preslatku fotografiju male Lajle na Instagramu.

"On pomogne finansijski, ali nije u tome stvar. Lajli je potreban otac. U filmovima glumi brižne očeve, a kćerku nikad nije vidio", ispričala je Lajlina mama.

Lajla nije plod slučajne avanture. Oven i Varuni su bili u vezi pet godina prije nego što su se razišli, a Vilson je tražio test očinstva, koji je pokazao da je Lajla njegova kćerka.

Kad je Varuni saopštila Ovenu da je trudna, on nije bio srećan i to je bio posjlednji put da su se čuli. Poslije toga je promijenio broj telefona. Nikad nije upoznao svoju kćerku, a bivšoj nije ni javio da je promijenio broj telefona, prenosi b92.