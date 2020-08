Ovo je kćerka Mustafe Nadarevića

Mustafa Nadarević je najstariju kćerku Anju koja je istoričarka umjetnosti dobio sa prvom suprugom Jasnom, dok je Nanu i sina Ašu dobio sa drugom suprugom Slavicom Radović Nadarević.

"Budući da je moja najstarija kćerka moju mamu, a svoju baku zvala nana, moja je druga kćerka dobila to ime. A pomalo neobično ime Aša dao sam sinu po jednom svom prijatelju iz Novog Grada, jako plemenitom dječaku. Kada sam nekako došao do njegovog telefona i javio mu da sam sinu dao njegovo ime, nasmijao se i veselo mi uzvratio da me pozdravlja Plamenko, da je to njegovo pravo ime, a Aša nadimak! Nana i Aša žive u Zagrebu, u vrlo smo dobrim odnosima", rekao je jednom prilikom čuveni glumac.

Nana koja radi u jednoj velikoj kompaniji i koju na Instagramu prati 18,5 hiljada ljudi, osim što je prirodna ljepotica, plijeni sjajnim stilom.