Ovo je ljubavna priča Andrije Miloševića i Aleksandre Tomić

Glumački par Andrija Milošević i njegova emotivna partnerka Aleksandra Tomić zabavljaju se više od decenije, a kruna njihove ljubavi je nasljednik Relja.

Kod njih dvoje smijeha i šale nikad ne nedostaje, što glumac nerijetko pokazuje putem svog Instagrama, kada svojim vicevima pokušava da nasmije izabranicu.

Ono što malo ko zna jeste kako su se njih dvoje upoznali i kad je ljubav planula. Andrija je od svoje nježnije polovine stariji 10 godina, a pozorište je mjesto gdje su se upoznali i tu je ljubav počela. U prvi mah, Aleksandra nije ni bila zainteresovana za sadašnjeg partnera.

Ništa spektakularno nisam mislila o njemu.

"Mi smo se upoznali kada sam došla da radim dečju pozorišnu predstavu 'Mala sirena' u Pozorištu 'Boško Buha'. Tek sam bila završila akademiju, a on je bio jako ljubazan i fin. Kasnije, kada smo počeli da se zabavljamo, uticala sam na to da se bolje oblači. Otkada smo u vezi ima sve bolji i bolji stil odevanja, što je za mene veliki kompliment. Nema više šljokica, cirkona i šarenih zmajeva. To je ukinuto", rekla je jednom prilikom Aleksandra, prisjetivši se prvog susreta sa Andrijom.

Aleksandra i Andrija svoj privatni život drže daleko od javnosti. Žive brzim tempom života, s obzirom na posao koji se bave, ali se trude da jedno drugo nikada ne zapostave. U jednom od intervjua Milošević je istakao da je ključ njihove uspješne veze, između ostalog, komprosmis.

"Kao i svi ljudi, moramo da pravimo kompromise. Vodimo život koji je jako brz i nemamo vremena da se mnogo svađamo i raspravljamo, već se kao svi parovi uklapamo u date situacije koje nam život nameće. Dešava se da se ne vidimo po dva dana, ali zato ostalih pet gledamo da provedemo po nekoliko sati zajedno. Mi ne otežavamo stvari jedno drugom, živimo život onako kako želimo. Nama nedostaje zajedničkog vremena, ali se sve na kraju uklopi. Imamo vremena da odvojimo i za prijatelje i za nas dvoje", rekao je glumac ranije za medije.

Aleksandra i Andrija su godinama priželjkivali da se ostvare kao roditelji, a ta želja im se i ostvarila prošle godine, a novopečeni mama i tata se odlično snalaze u novoj ulozi.

"Trudim se da budem opuštena. Ali naravno da postoje momenti brige i sličnih osećanja. Kao i svaka majka, imam gomilu rituala sa svojim detetom. To su sve normalne stvari. Andrija se odlično snalazi. To smo želeli, tako da se sjajno snalazi", ispričala je nedavno Aleksandra Tomić za medije.

Aleksandra i Andrija još uvijek zvanično nisu vjenčani.

"Mi planiramo svadbu konstantno i ne planiramo je uopšte zato što nemamo vremena za svadbu. Ja bih volela da našu ljubav proslavimo sa prijateljima i porodicom i verovatno će se to desiti jednog dana, ali ne znamo kada", kazala je ranije Tomićeva, prenosi Pink.