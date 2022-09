Ovo je muž Maje Nikolić

Ako se neka javna ličnost, ne samo u televizijskom svijetu već i šire, može pohvaliti idiličnom porodicom onda je to svakako voditeljka Maja Nikolić (47) koja već pune 23 godine njueguje skladan odnos sa suprugom Aleksandrom Nikolićem, uspješnim preduzetnikom. Ponosni su roditelji troje djece - Tee, Tije i Darka.

Upoznali su se na zanimljiv način, prilikom jednog avionskog leta za Atinu davne 1998. godine i od tada nisu dozvolili da im išta pokvari sreću, što ih čini jednim od sve rjeđih parova na našoj javnoj sceni.

Mediji navode da je suprug poznate voditeljke po profesiji ekonomista i da važi za uspješnog preduzetnika. Bio je vlasnik radnje "Foto Toni", a u njegovoj biografiji stoji da se od 2006. bavi poslovnim konsaltingom.

"Aleksandar je moj vitez 21. veka jer se pored njega uvek osećam zaštićeno. Mi smo se jednostavno pronašli i verujem da smo oboje ljudi koji se raduju sreći, uspehu i koji ne koče jedno drugo. U tom smislu je možda moj suprug drugačija vrsta muškarca, koji me nikada nije kočio i uvek bio samo vetar u leđa. Možda je i to odgovor na pitanje kakav je on muškarac. Nadam se i trudila sam se svih ovih godina da i ja budem baš takva žena", rekla je nedavno Maja i dodala da je porodica njena najveća sreća.

