Ovo je prvi muž Zorice Brunclik

Zorica Brunclik udavala se četiri puta, a kako je i sama isticala u više navrata, potpuni sreću našla je kraj harmonikaša Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

Malo ko zna, Zoričin prvi muž je takođe harmonikaš Ljuba Kešelj i sa njim ima kćerku Miljanu.

Bivši supružnici, kako se pisalo, nakon razvoda nisu ostali u dobrim odnosima. Zorica je Kešelja navodno svojevremeno optuživala da je nemaran otac, te da je zapostavio njihovu kćerku, dok je on u intervjuima pričao kako je Zorica loša majka.

"Ne bih ništa da komentarišem, posebno ne Zoričine optužbe. Miljana je dolazila kod mene, a poslednji put je bila da me zove na proslavu 18. rođendana. Posle toga mi se više nije javljala, niti dolazila. Zvao sam je bezbroj puta, tražio, ali bezuspešno. Niko se nije odazivao. Na milion načina je sprečavano da dođem do nje. Čak sam čuo kako Zorica priča da moja kćerka Mia koju sam dobio sa sadašnjom suprugom Senom Ordagić i Miljana nisu sestre. Šta više da komentarišem", izjavio je on prije nekoliko godina, prenijeli su mediji.

Zorica sa Kemišom i djecom živi u raskošnom domu u Krnjači, u kojem ima bazen, sobe za zabavu i uljepšavanje, džakuzi.

