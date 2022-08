Ovo je sestra Lidije Vukićević

Sestra glumice Lidije Vukićević otmena je dama koja se ne eksponira javno.

Iako joj je rođena sestra popularna glumica koja privlači ogromnu pažnju kako izgledom tako i svojim ulogama, sestra Lidije Vukićević odabrala je neki drugačiji životni put koji nije izložen javnosti, te mnogi nisu upućeni da glumica ima sestru i kako ona izgleda.

Lidijina sestra Marina najveća joj je podrška u životu i karijeri, a glumica koja ne otkriva previše o članovima svoje porodice povremeno pratioce na "Instagramu" obraduje fotografijama dragih ljudi.

Ovog puta imala je nekoliko emotivnih rečenica da poruči svojoj sestri za koju je po svemu sudeći jako vezana.

"Sestra-imenica bez zamenice. Hvala ti što me podržavaš kad nisam u pravu, hvala ti što me štitiš i činiš me jakom. Hvala što me teraš na smeh kad se mrštim, hvala što me vratiš na pravi put kada izgubim mapu.Hvala što si uvek tu. Volim te", napisala je Lidija uz fotografiju ove graciozne dame.

Neosporna ljepota krasi i Lidiju i njenu sestru, vidljivo je da su obje jako njegovane žene koje i te kako vode računa o svom izgledu, a mnogima je zapala za oko i nevjerovana sličnost između sestara.

