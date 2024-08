Ovo je testament Saše Popovića

Saša Popović je prije nekoliko godina odlučio da, uz pomoć advokata, sastavi testament u kojem je naznačio kome ostavlja svu svoju imovinu, pisali su svojevremeno mediji.

Kako je pisao "Scandal", Saša je počeo da ulaže u različite poslove i sa svojom suprugom pokrenuo je čak nekoliko djelatnosti, koje će njihovoj djeci obezbijediti bolju budućnost.

Saša je navodno sastavio testament kako bi na vrijeme osigurao svoju porodicu.

“Sale se konsultovao sa svojim advokatom i rešio da ipak sve ostavi Suzani. Ona je mlađa od njega petnaest godina, ali on u nju ima najviše poverenja i siguran je da će ona umeti da se snađe sa svom imovinom koju poseduju”, tvrdi izvor pomenutog lista i dodaje:

“Ima on poverenja i u svoju ćerku, kao i u Suzaninog sina kog je odgajao kao da je njegov. Ali opet je rešen da sve prepusti Suzani, za koju veruje da će sve dalje podeliti po savesti i kako bi i on. Svakako ne misli on da mu se bliži kraj, samo je svestan vremena u kome živimo i da je potrebno da i to reši, tačnije da ima testament i sa tim se i Suzana slaže. Ali pred njima dvoma je tek život i planovi”.

Suzana Jovanović će, kako se navodi, nakon što testament i zvanično bude sastavljen, biti bogatija za nekoliko miliona, ali kako su ona i Saša u skladnom braku, ne osvrće se na to, već svoju pažnju posvećuje suprugu i trudi se da zajedno uživaju u svakom novom danu.

Pored nekretnina, Saša je tokom prethodnih godina novac ulagao u skupocjene automobile, ali i u jahtu.

Kako se navodi, Popović posjeduje jahtu koja je usidrena na Hrvatskom primorju i na čije održavanje troši vrtoglavu svotu novca.

“Uopste ne žalim novac na takve stvari, volim da imam skupe i dobre automobile. A jahtu znam da vozim i iz tog razloga sam je i pazario”, rekao je Popović svojevremeno.

Kada je riječ o automobilima, Saša, prema pisanju medija, posjeduje čitav vozni park. Ima BMW i8, koji je platio 150.000 evra. Prije toga je pazario je džip "mercedes", koji vrijedi oko 50.000 evra, a posjeduje još jedan takav koji je jeftiniji za 10.000. Takođe, on vrlo često po gradu vozi mali auto "smart", čija je cijena oko 15.000 evra, jer mu je on praktičan za parkiranje.

Kako se dalje navodi, Popović planira i izgradnju luksuznog kompleksa na Avali gdje je kupio plac, a njegov dom na Bežanijskoj kosi odiše luksuzom na svakom koraku.Velelepna kuća direktora Granda svakako odiše prostranošću, a u dnevnoj sobi preovladava skupocjeni bijeli namještaj, klavir, šank, mnogo umjetnina i porodičnih fotografija.

U dvorištu pored velike kuće, imaju još jednu manju pomoćnu. Zeleni vrt u kome uživa njihova porodica lijepo je sređen, te imaju i zelenu stazu do ulaza u dom, kao i prostranu terasu.

Popović posjeduje i stan u Opatiji, koji je, prema pisanju medija platio 300.000 evra, a jednom prilikom se i na društvenim mrežama pohvalio u kakvom luksuzu sa porodicom i prijateljima uživa dok je na odmoru. Pokazao je djelić svog doma: bazen, terasu i pogled na more.

Podsjetimo, kako su prije nekoliko godina mediji pisali Sašina ukupna zarada u posljednjih nekoliko godina, računajući i sedam i po miliona od prodaja kompanije, iznosi oko 10.500.000 evra, prenosi Espreso.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.