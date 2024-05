Ovoliko svaki Karić ima para kada se rodi

U srijedu u ranim jutarnim satima Danijela Karić Mileusnić na svijet je donela ćerkicu Milicu svoje četvrto dete i 76. člana jedne od najveće, a svakako najpoznatije dinastije u Srbiji - Karića.

U trenutku dolaska na svijet djevojčica je automatski postala bogatija za oko 12 miliona evra.

Da ne bude zabune, ovo nisu pare koje ona ima na svom računu već je to cifra do koje se dolazi kada se podijeli ukupno procijenjeno bogatstvo čitave familije sa brojem članova, tako da bi, ukoliko bi došlo do podjele imovine ovoliko pripalo svakom članu.

Prema posljednjim informacijama do kojih je moguće doći vrednost imperije Bogoljuba Karića i njegove porodice procjenjuju se na 940 miliona evra.

Podsjećamo, Karići su porodica koja potiče sa Kosova, a svojim predanim radom su stvorili imperiju.

Kompanije Bogoljuba Karića

Bogoljub Karić je u svojoj poslovnoj karijeri bio, ili je i dalje, vlasnik sljedećih kompanija:

Mobtel Srbija: Bila je jedan od ključnih igrača u telekomunikacijskom sektoru Srbije, u suvlasništvu Karića do 2005. godine

Astra Banka: Banka koju je osnovao Karić, ali je kasnije došlo do stečaja.

Astra Group: Grupa koja obuhvata razne sektore, uključujući građevinarstvo, informatiku, medije, telekomunikacije, bankarstvo, osiguranje, trgovinu i obrazovanje.

Dana Holdings: Građevinska kompanija sa projektima širom bivšeg Sovjetskog Saveza, uključujući Rusiju, Kazahstan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgistan, Ukrajinu, Belorusiju, Moldaviju, Armeniju, Azerbejdžan, Gruziju i druge zemlje.

Televizija BK – Prva privatna televizija u Srbiji.

BK Group – Konglomerat koji obuhvata različite sektore, uključujući građevinarstvo, medije, obrazovanje i druge industrije, prenosi Kurir.

