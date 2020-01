Oženio se reper koji je sebi odrezao polni organ

Reper Andre Džonson (45) nekadašnji član MC sastava "Wu Tang Clan" prije četri godine šokirao je javnost kada je pod dejstvom narkotika odsjekao svoj polni organ, nakon čega je pokušao da izvrši samoubistvo skokom sa terase.

Andre je prije nekoliko dana izgovorio sudbonosno "da", a sada je otkrio kako je protekla njegova prva bračna noć.

"Nije nešto, ali radi. Ljekari nisu uspjeli da ga prišiju i najvjerovatnije nećemo imati djece, ali nama je dobro", rekao je je reper za "TMZ", prenosi "Telegraf.rs".

Andre i njegova supruga Čeril, sa kojom je bio u vezi šest mjeseci, vjenčali su se 30. decembra, a Džonson je rekao da ga njegova izabranica podržava u svemu i omogućava mu da se fokusira na posao.

Samo par mjeseci nakon bizarnog incidenta, reper je otkrio šta se zaista dogodilo kobne večeri kada je došao na suludu ideju - da odstrani svoj polni organ.

"Penis sam odrezao jer je bio izvor svih mojih problema. Moje rješenje za ovaj problem bilo je to što sam shvatio da je seks za smrtnike, a ja sam bog. Sve te aktivnosti su me dovele do problema, a došao sam ovdje da budem bog", rekao je Andre prije četiri godine za "E!".