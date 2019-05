Pamela Anderson i Adil Rami zablistali na crvenom tepihu

Zázraky se dějí, a tak má #juneissue #VOGUEcs na obálce Pamelu Anderson. #FashionStory inspiroval kultovní film Kdo chce zabít Jessii?, na němž se výtvarně podílel Kája Saudek. A to je přesně důvod, proč tuto limitovanou obálku dostanete pouze v pop-upu Saudkovy retrospektivy v @Galerie_Tancici_Dum. Pamela má na sobě top @Versace, kalhoty @MaxMara a boty @RogerVivier, fotil ji @DanBeleiu. — Miracles happen. Pamela Anderson on the cover of #VOGUEcs. #FashionStory #SuperHeroine inspired by Who Wants to Kill Jessie? - the Czech cult film with special effects by Kája Saudek. That's why you can only get this #LimitedCover at the Saudek retrospective exhibition at @Galerie_Tancici_Dum. Pamela wears a @Versace top, @MaxMara trousers and @RogerVivier boots. Photographed by @DanBeleiu. — #SuperHeroine #PamelaAnderson #onlyinVOGUE #WhoWantsToKillPamelaAnderson #juneissue #VOGUEcs #VOGUEcover #24thedition — Limitovaná obálka bude od odpoledne 16.5. dostupná pouze v @Galerie_Tancici_Dum. — (Photo: @danbeleiu, styling: @albamelendo, model: @pamelaanderson, creative director: @kralicek, vlasy: @paolosoffiatti , make‐up: @jonathansanchez_art, production: @palmeerek, photographic assistant: Raphael Guillou, styling assistant: @sergalvarez, special thanks: @loperenapascal)

A post shared by Vogue Czechoslovakia (@vogueczechoslovakia) on May 13, 2019 at 11:58pm PDT