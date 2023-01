Pamela Anderson otkrila najveću nepravdu

Pamela Anderson u intervjuu za Variety prisjetila se uloge u seriji "Baywatch" u kojoj je glumila C.J. Parker od 1992. do 1997. godine. Glumica tvrdi da od serije nije zaradila "gotovo ništa".

"Producenti su zaradili bogatstvo. Tada jednostavno nisam imala nikoga ko bi me dobro predstavio. Ili znanje i iskustvo", rekla je Pamela.

Glumica tvrdi da nije dobila "ni novčić" od prodaje Barbie lutke napravljene na temelju njenog lika.

"Ne shvatate da ćete, kad radite neku TV seriju, postati toliko popularni, pa potpišete taj ugovor i tako se odreknete svog života", rekla je.

Pamelin sin Brendon rekao je da su glumicu "iskorištavali", prenosi B92.

"Još uvijek mi je čudno kako nije došlo do nekakve rasprave s Amazonom ili producentima serije 'Baywatch' oko toga da se ona pošteno isplati. Smiješno je kako to funkcioniše s Dejvom Čapelom i Netfliksom. On može da dođe i biće plaćen za šou od kojeg nema ništa. A od ugovora s Amazonom nismo dobili ni peni", rekao je Brendon.

Pamela tvrdi i da joj je tim koji je stajao iza serije "Baywatch" iz 2017. tražio da u filmu glumi besplatno, a producenti su je, kaže, neprestano zvali zbog učestvovanja u projektu.

"Bilo je grozno, rekli su mi kako žele da im učinim uslugu. To je bilo maltretiranje, željeli su da glumim besplatno. Rekla sam im: 'Hajde, ljudi. Mislim, stvarno?'" ispričala je glumica koja je na kraju pristala na ulogu. Pojavila se samo na kraju filma u usporenom snimku, bez ikakvog teksta.

"Završila sam dobro. Nemam pritužbi", zaključila je glumica.