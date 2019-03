Pamela Anderson ponovo sa francuskim fudbalerom?

Pamela Anderson clame haut et fort son amour pou Adil Rami. L'ancienne actrice a publié un tendre message sur Instagram, accompagné de deux photos d'elle : l'une d'elle posant de profil devant l'objectif du joueur de football, et une du couple enlacés amoureusement pour un selfie. #pamelaanderson #adilrami #alerteamalibu #championdumonde #equipedefrance #om #marseille #hollywood #ligue1 #soccer

A post shared by Star Sport Révélation (@starsportrevelation) on Feb 25, 2019 at 8:38am PST