Pamela Anderson ponovo zaljubljena

Prsata kanadska glumica i model Pamela Anderson (53), navodno je u vezi sa svojim tjelohraniteljem i to je najbolja stvar koja joj se desila tokom pandemije.

Tjelohranitelj radi za nju skoro dvije godine, ali je romansa počela nedavno.

"On je u četrdesetim i konačno pravi muškarac za nju. Zna kako da se ophodi sa njom. On nije holivudski insajder i to je idealno za Pamelu", rekao je izvor za "Page six".

Vijest da je nekadašnja "čuvarka plaže" ponovo zaljubljena, stiže osam mjeseci nakon njenog propalog braka sa holivudskim producentom Džonom Pitersom, koji je potrajao samo 12 dana.