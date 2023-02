Paris Hilton - od parti djevojke do brižne majke

Paris Hilton nedavno je napunila 42. godine, a i dalje mnogi ne mogu da vjeruju da je najpoznatija klaberka danas posvećena majka i porodična žena.

Najbogatija nasljednica Paris Hilton godinama je važila za damu koja uživa u tatinim parama, putuje po svijetu, a oprobala se i u svijetu glume, manekenstva i muzike. Međutim, otkako je dobila dijete, njen život se promijenio iz korena. Izuzetno je posvećena svojoj porodici, a izlasci do kasno, reklo bi se, da je sada njena prošlost.

U Njujorku je odrasla pod staklenim zvonom. Kako potiče iz enormno bogate porodice, sve želje su joj bile odmah ispunjene. Naime, njen pradeda Konrad Hilton osnovao je luksuzni hotelski lanac "Hilton" koji je rasprostranjen svuda po svijetu, a taj unosni biznis se prenosio sa koljena na koljeno. Danas se bogatstvo ove porodice procjenjuje na preko 14 milijardi dolaza, što ih svrstava na listu najmoćnijih ljudi na planeti.

Međutim, iako je imala sve što je poželjela, buntovna priroda Paris je dolazila do izražaja u brojnim situacijama, te je nerijetko svojim roditeljima zadavala ozbilje glavobolje.

Tako je 2006. i 2007. godinu provela je zabavljajući se sa Britni Spirs i Lindski Lohan. Djevojke su skoro svakodnevno bile na stranicama tabloida, a njihove paparaco fotke su bile jedne od najgledanijih.

"Ne mogu verovati da je prošlo već 15 godina. Svašta se promijenilo od te noći. Iako smo se razišle, srećna sam zbog njih. Lijepo mi je vidjeti koliko su naši životi različiti od tada i koliko smo odrasle", poručila je Paris, kada se prisetila jedne fotke iz tog perioda na svom Instagramu.

Sa druge strane, nije samo bila na stranicama žute štampe zbog noćnih izlazaka. U svjetskim medijima je kao bomba odjeknula vijest o njenom snimku na kojem ima intimne odnose sa bivšim dečkom Rikom Salomonom. Zadobila je epitet "glupa plavuša" u javnosti, ali nije puno marila za to, jer i sama umnogome uticala da izgradi takav imidž.

Pažnju je privlačila i ulogom DJ-a, te je samo za jedan nastup zaradila milion dolara. A svoj publicitet je iskoristila i kako bi osnovala sada već veoma poznatu kozmetičku liniju, koja joj donosi velike prilive.

Paris je diktirala trendove i prije nego što su društvene mreže postojale, a u svom dokumentarcu "This is Paris" iz 2020. godine otkrila je brojne nepoznate detalje iz života i odrastanja.

"Jako sam ponosna na sve što sam postigla i osjećam da ima toliko zabluda o meni. Htjela sam ljudima pokazati ko sam zapravo bila i ko jesam", rekla je Paris

Škola iz pakla

Tada je otkrila i da je bila žrtva zlostavljanja kao i da zbog toga još ima traume. Istakla je da se roditelji nisu snašli s njom dok je bila tinejdžer. Zbog nedoličnog ponašanja su je poslalil u šlolu u Utahu, gdje nije skoro uopšte imala dodira sa spoljnim svijetom.

"Bila sam dijete, a bacili su me u samicu, tukli, ponižavali i gledali golu. Polaznicima škole su davali tablete za smirenje, bacali ih u samice kao da su u zatvoru, a privatnost nisu imali ni za vrijeme tuširanja, i onda ih je nadziralo osoblje. Kontinuirano su nas ponižavali i mučili", priča bogata nasljednica.

Smatra da to nikako nije bila obrazovna ustanova, već "mjesto iz pakla" .

"To je trebala biti škola, ali učenje nije bilo na prvom mjestu. Od trenutka kad sam ustala, pa do kraja dana svi bi vikali na mene, vrištali mi u lice, proživljavala sam stalno mučenje. Osoblje bi mi govorilo strašne stvari. Maltretirali su me, činili da se osjećam loše. Mislim da im je cilj bio sve nas slomiti. Fizički su nas zlostavljali, udarali i davili. Htjeli su nas zastrašiti, da se ne pobunimo", opisivala je.

Sada želi da stane u odbranu svih onih koji proživljavaju slične stvari.

"Želim biti glas one dece i odraslih koji su prošli kroz ta iskustva. Želim da ovakve stvari prestanu za sva vremena i učiniću sve što je u mojoj moći da to postignem", bila je izričita Paris.

Naglasila je da dugo o traumama nije mogla da priča, jer je osjećala veliku sramotu.

"Primam brojne poruke od ljudi koji su bili u istoj školi i preživeli isto kao i ja. Pišu mi da sam hrabra što sam ovo rekla. Nikad to nikome nisam rekla, jer sam bila toliko istraumirana da to nisam htjela ni spominjati. Si koji su radili u onoj školi bi trebalo da budu u zatvoru", smatra ona.

Paris je priznala i da je stvorila lik "glupe plavuše" kako bi nakon tog iskustva nekako zaštitila svoju psihu od traume i okrutnog šoubiz svijeta. A u dokumentarcu se dotakla i svog intimnog snima, koji je nastao kada je imala samo 18 godina. Paris je istakla da je bila uvjerena da njen tadašnji dečko nikada to ne bi uradio, slijepo mu je vjerovala.

Udaja i porodični život

Nakon skandala sa intimnim snimkom nije više mogla da stekne povjerenje u muškarce, a vjeru u ljubav joj je vratio milioner Karter Reum (42) za koga se udala u novembru 2021. godine. Suprug joj se obogatio tako što je ulagao novac u sa svojim bratom u sigurnosnu kompaniju Ring, brend cipela Rothy i Snapchat.

"Sad sam s najsavršenijim muškarcem i osjećam se sigurno. Napokon sam prvi put otvorila srce i to je najbolji osjećaj na svijetu", rekla je jednom prilikom.

Paris je krajem prošlog mjeseca objavila na Instagramu vijest da je dobila sina, kao i da njenog sreći nema kraja.

"Već si voljen više nego što to riječi mogu opisati", napisala je Paris uz fotografiju svoje ruke kako drži bebinu.

Navodi da joj je jedna od najvećih želja bila da postane mama.

"Oduvek mi je bio san biti majka i tako sam srećna što smo Karter i ja našli jedno drugo. Tako smo uzbuđeni što smo zajedno osnovali našu porodicu. Naša srca eksplodiraju od ljubavi prema našem sinčiću", rekla je Paris kratko za "People".

Paris je rekla da sa suprugom želi dvoje ili troje djece ili blizance. Takođe je istakla kako bi najradije prvo sina, jer je uvek želela imati starijeg brata koji bi je štitio, a želja joj se ipunila! Priznala je da je nekoliko puta do sada bila u procesu veštačke oplodnje, kaoi da proces nije nimalo lak.

Da li je Reum brižan otac?

Milioner već ima ćerku iz veze sa rijaliti zvezdom Laurom Belizi, ali joj uopšte nije posvećen. Kako prenose strani mediji, video ju je samo jednom otkako je rođena i to prije 10 godina. Iz tog razloga je mnoge začudila vijest da je dobio još jedno dijete i to sa Paris Hilton.

Spekulisalo se dugo da je Laura dobila dijete zapravo sa glumcem Melom Gibsonom, sa kojim je bila kratko u vezu 2011. godine, međutim, ispostavilo se da nije tačno, već da je riječ samo o glasinama. A rijaliti zvezda je jasno podvukla da najvažnija osoba za ovu priču zna pravu istinu.

"Ljudi koji su važni za ovu priču, znaju za to 10 godina. Karter nema tradicionalan odnos otac-kći s njom. Samo joj je pružao finansijski sve otkad je rođena i to će nastaviti da radi", rekao je predstavnik za medije poznatog milionera 2021. godine.

Karter je potpisao dokument u kojem potvrđuje da je otac, a nikad nije tražio DNK test. Izvor blizak Lauri rekao je da je ćerka bila izuzetno tužna kada je vidjela slike sa vjenčanja svog oca i Paris Hilton.

"Vidjela je članke u kojima Paris i Karter pričaju o osnivanju svoje porodice. Osjeća veliko odbijanje i da je izostavljena iz svega. Želi imati nekakav odnos s njim. Želi upoznati svog tatu. U dobi je u kojoj je sopstveni identitet jako važan i djeca žele znati ko su i odakle dolaze. Važno je da joj on pomogne u tome. Ona je apsolutno nevjerovatna djevojčica", zaključio je.