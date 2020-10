Partneru rekla da ide na poslovni put pa se udala za drugog

Kad mu je bivša žena Orijan Civi, s kojom je obnovio ljubav, rekla da ide na poslovni put, slavni muzičar Fil Kolins nije ni slutio da ona zapravo ide da se uda za drugog čovjeka.

Orijan (46) je otišla iz njihovog doma u Majamiju do Las Vegasa gdje je, navodno, rekla sudbonosno "da" Tomasu Bejtsu. Kako javlja TMZ, to je bilo prije dva mjeseca, a otkako je saznao što je Orijan uradila Fil je pokušao da je natjera da se odseli iz njihove vile. S obzirom na to da razgovori nisu urodili plodom, Kolins planira da podigne tužbu protiv bivše supruge.

Ona pak prijeti da će otkriti "potencijalno sramotne" stvari o slavnom muzičaru.

Iza para je dugogodišnja komplikovana ljubavna priča, a u braku koji su okončali dobili su dva sina, 19-godišnjeg Nikolasa i 15-godišnjeg Metjua.

Upoznali su se 1994. godine u Švajcarskoj kada je on došao na turneju, a vjenčali su se pet godina kasnije. Razveli su se 2008. godine, da bi nakon šest godina obnovili ljubavnu vezu.

"Pomirio sam se sa svojom trećom ženom, nisam o tome pričao dosad. Već neko vrijeme smo zajedno, niko nije shvatio da je tako", rekao je Kolins za "Billbord" svojevremeno.

(B92)