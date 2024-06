Peđa Jovanović otkrio kakve neprijatnosti je doživljavao na nastupima

Pjevač Peđa Jovanović jedan je od omiljenih pjevača, a kako je često u kafani, zbog posla, otkrio je da je nekoliko puta doživeo veliku neprijatnost.

Naime, bez obzira na sve što mu se dogodilo tokom nastupa, uvijek je bio profesionalac i svoju svirku završio do kraja.

"Ja svakako gledam ako se bilo kakva situacija desi, da je neko malo više popio, pa je zahtevniji. Recimo nismo mu otpevali pesmu na vreme ili hoće odmah, a pre njega ima pet naručenih. Znam da smirim situaciju, naporno jeste i treba imati čelične živce i uglavnom sam hendlovao to kako treba. Dešavalo se da neko preti da hoće da me bije ako mu ne otpevam odmah pesmu, ali to se rešava, kažem „Brate, smiri se, koju hoćeš pesmu?“. Izbegavam maksimalno te situacije", ispričao je on za "Grand" i dodao:

"Najveća podrška definitivno sam sam sebi. Kad niko ne veruje u mene, ja verujem i mislim da ću sve da izguram".

Podsjetimo, Peđa je i sam imao problem sa porocima, a zbog alkohola ga je ostavila i supruga, prenosi Telegraf.

Pjevač je o tom periodu progovorio i kod Vesne Dedić u emisiji "Balkanskom ulicom".

