Peđa Jovanović priznao zbog čega je ostavio alkohol

Pjevač Predgrag Jovanović pooznatiji kao Peđa Blizanac nikada nije krio da je prije nekoliko godina vodio veliku borbu sa alkoholom.

On je jednom prilikom za Grand otkrio kada se dogodio preloman momenat kada je donio odluku da prestane sa pićem.

"Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. Sa ove tačke gledišta, samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savest gde sam bio i šta sam radio, ne postoji otrov više u organizmu koji me je kočio", rekao je on za Grand.

Podsjetimo, Peđa se upravo zbog boemskog načina života razveo od supruge Ane, a nedavno su se pomirili nakon njegovog koncerta u Beogradu.

