Peja otkrio detalje razvoda od 25 godina mlađe supruge

Voditelj Zoran Pejić Peja nedavno je stavio tačku na brak sa 25 godina mlađom suprugom Draganom.

Peja je otkrio da je razlog njihovog kraha ljubavi taj što su stalno bili zajedno pa je došlo do prezasićenja u njihovom odnosu.

"Ja ne volim u stvari rastanke, ali volim kada s nekim sedneš i izneseš problem, kako da rešimo to... Moja bivša supruga i ja smo se razišli tako što smo seli, popili kafu. Mi smo sami krivi, mi smo ubili našu ljubav. Nismo se razdvajali 24 sata, možeš da zamisliš kako je to bilo", rekao je on kroz osmeh, a na pitanje da li postoji mogućnost da obnove odnos, odgovorio je Peja:

"Ne može da dođe do pomirenja jer smatram da kad se nešto polomi ne treba krpiti. Ono treba gajiti dok se ne polomi, a kad se polomi nema potrebe da lepiš. Hleb ne možeš da zalepiš, papir isto, ostaće oštećenje. Mislim da od pomirenja nema ništa".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.