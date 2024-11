Petar Božović se razveo od najljepše glumice Jugoslavije: "Nisam mogao da podnesem pobačaje"

Legendarni glumac Petar Božović bio je u braku sa jednom od najljepših žena Jugoslavije, koleginicom Marinom Koljubajevom.

Jednom prilikom je otkrio zbog čega se razveo od Marine.

“Razveo sam se, jer nisam mogao da podnesem pobačaje. Ja sam hteo porodicu i decu“, rekao je glumac svojevremeno.

Nakon njene smrti on je o njihovom razlazu opširnije govorio.

“Ona je, nažalost, umrla pre tri godine. Bila je glumica i karijeru je otpočela u seriji "Neven", koja se nedavno reprizirala, a pošto je bila trudna, u drugom delu zamenila ju je Neda Arnerić. Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo”, rekao je tada Božović za "Story".

Podsjetimo, Petar nije imao nimalo lak život, a o danima provedenim u sirotištu javno je govorio.

“Živeo sam u Zemunu dok mi majka nije umrla, a to se desilo brzo, tako da se majke skoro i ne sećam. Moj otac, nezadovoljan uslovima u nemačkom logoru, nastavio je da robija i na Golom otoku. Tako brat i ja ostadosmo u domu za ratnu siročad na Senjaku. U posete su mi dolazili baba, tetke i ujaci dok me nisu prihvatili, pa sam neko vreme bio u kolektivnom stanu. Onda su i ujaci otišli na Goli otok, a ja ponovo u dom dok me moja baba, tetka Vida Vlahović, nije uzela i odvela u Kolašin. Moj brat je ostao u sirotištu i mislim da mi nikad nije oprostio, kao da sam ja bio kriv što sam izabran”, ispričao je svojevremeno Božović za medije, prenosi Pink.

