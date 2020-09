"Petar Strugar mi je polomio vilicu, on je incidentna ličnost"

Vijest da je radnik na salašu "Stremen" I. G. prebio glumca Petra Strugara, nakon čega je dobio kaznu kućnog zatvora od šest mjeseci, naišla je na osudu Jovana Stanojevića, taksiste kojeg je prije šest godina prebio glumac.

Zvijezda "Montevidea" je te 2014. godine nakon kraće verbalne rasprave više puta udario pesnicama taksistu, a suđenje, kako Jovan tvrdi, traje i dan-danas.

Naime, Strugar je priznao krivicu i potpisao sporazum sa tužilaštvom, nakon čega je u humanitarne svrhe uplatio 70.000 dinara u sedam rata, budući da taksista nije htio da prihvati taj iznos kao odštetu. Stanojević je pokrenuo privatnu tužbu, a sljedeće ročište je zakazano za 5. oktobar.

"Videćemo šta će tada da se dogodi, ali nema smisla da je dečko koji je njega prebio odmah dobio kaznu, a kada je taj glumac sebi dao za pravo da meni nanese povrede, ne snosi posledice. Nisam neki siromah da mi treba njegov novac, već želim da isteram pravdu. On jeste platio oportunitet, ali se mi i dalje sudimo. On uglavnom izbegava da dođe na ročišta i traži veštačenje za vilicu koju mi je ozbiljno povredio", tvrdi Stanojević i opisuje kakve danas posljedice trpi zbog prebijanja.

"Bio sam u bolnici mesec dana. Imam sklerozu zuba. Polomio mi je vilicu, zbog čega otežano pričam i mucam. To znači da sve zube treba da vadim. Napravio mi je ozbiljan problem s vilicom, sve to je posledica njegovih udaraca. Samo tražim svoj deo i nadam se da će sud to da odredi i proceni koliko je dužan da plati. Eto, mene zanima kako to može tako, dečko koji je njega prebio je dobio šest meseci, a on u mom slučaju nije dobio ni pola dana zatvora. Pa gde to ima?", pita se on.

Jovan kaže da to što se nedavno dogodilo Strugaru nije slučajno.

"On je incidentna osoba, ali pošto je javna ličnost, onda ima neku zaštitu. Ovo što mu se dogodilo samo mu se vratilo. Nikakav utisak nije ostavio na mene za sve ove godine. Da je bar došao u bolnicu da me poseti. Ljudski je izviniti se. Evo, šest godina se patim. Niko ga nije priveo u policiju, a evo dečka koji je njega udario odmah su procesuirali. Dva puta se pojavio na sudu i sav je ponosan, pun sebe i uvek tako na nekom nivou. Nadam se da će se i moj slučaj završiti kako treba", zaključuje on.

(Kurir.rs)