Pike i Šakira danas slave rođendan

Životna priča pjevačice Šakire je poput filma, a činjenica da slavi rođendan isti dan kad i njen bivši je njeverovatna!

Kolumbijska pevačica Šakira, ne prestaje da privlači pažnju javnosti nakon što je raskinula sa fudbalerom Žerarom Pikeom koji ju je prevario. O njihovom raskidu bruji cijeli svijet, dok polako na površinu isplivavaju detalji porodičnih odnosa, piše Kurir Stil..

Posljednja vijest koja je šokirala javnost tiče se odnosa sa bivšom svekrvom koja ju je navodno maltretirala, a pjevačica joj nije ostala dužna uputivši joj provokaciju kada je postavila vešticu na balkon koji gleda na svekrvinu kuću.

Pjevačica je doživela veliku izdaju kada joj je Pike zabio nož u leđa. Ljubavnicu Klaru, sa kojom je sada u vezi, dovodio je kući dok je pjevačica prevaru otkrila zahvaljujući tegli džema. Naime, kako niko u kući ne jede džem, pjevačica je primjetila da fali pola tegle istog, nakon čega su se pojavile prve sumnje u vjernost partnera.

Par je odluku o raskidu objelodanio prošle godine, a Šakira Pikeu nije ostala dužna, već je snimila osvetničku pjesmu koja je postala planetarni hit, a u kojoj ga proziva.

Zahvaljujući tome, njena popularnost je još više skočila, dok je počela da dobija velike prihode. Međutim, da Pikeu nije baš svejedno govori i činjenica da je u svom Podkastu komentarisao njenu pesmu i smijao se pjevačici. Da stvar bude još gora, pored njega je sjedio i njihov sin Milan, dok su mnogi komentarisali da fudbaler okreće dijete protiv majke.

Vrhunac svega je to što su Šakira i Pike rođeni na isti datum, odnsno 02.02., a numerolozi vjeruju da to ima jaku simboliku.

Šakira je još jednom pokazala kako sve može da se gleda sa pozitivne strane, te da stvari okrene u svoju korist. Uprkos tome što je oduvek gazila trnjem, uspjela je da prevaziđe sve prepreke.

Naime, prije nego što je postala velika zvezda, pop pjevačica Šakira je svoje skromno detinjstvo dijelila sa šestoro braće i sestara, a želja da pobijedi očev neuspjeh koji ih je doveo do bankrota, prokrčila joj je put do slave

Kolumbijska kraljica pesme i igre, Šakira, osvojila je svet prodornim glasom, ali i izuzetnim smislom za scenski nastup kojim je postala prepoznatljiva širom svijeta. Od djevojčice koju su prijatelji ismejavali, a nastavnici ugnjetavali, izrasla je u pravu ljepoticu zbog koje je u jednom trenutku i fudbalski klub Barselona odlučio da uvede specijalan način ponašanja. Tačnije, uprava je donijela privremenu odluku da joj zabrani pojavljivanje na njihovim utakmicama kako ne bi odvraćala pažnju posjetilaca od najvažnije sporedne stvari na svijetu.

Sve ovo osvanulo je u javnosti nakon što je objelodanila vezu sa Žerardom Pikeom. I ovaj medijski pritisak Šakira je smireno prebrodila, a svojim šarmom navela je čelnike kluba da povuku svoju odluku i prije desetak dana ponovo je bodrila svog dečka sa tribina stadiona Kamp nou.

Rođena je 02.02. 1977. godine u Kolumbiji, a potiče iz mješovitog braka - otac joj je libanski imigrant Vilijam Mebarak Šadid, a majka Kolumbijka, špansko-italijanskog porijekla Nidija del Karmen Ripolj Torado.

Još kao dijete pokazivala je talenat za muziku, dok je već sa 7 godina pisala tekstove i počela da komponuje muziku. Prijavljivala se i na školska takmičenja, na kojima je bila odbijana uz objašnjenje da ima glas "kao koza".

Preokret je uslijedio nakon što se prijavila za pjevačko takmičenje u televizijskoj emisiji Vivan Los Ninos, što u prevodu znači Živela deca. Presudni momenat u njenom životu desio se kada joj je bilo osam godina. Naime, otac joj je bankrotirao, pa ju je zajedno sa ostatkom porodice poslao u kuću prijatelja u Oranž Kauntiju.

"Dok je otac prolazio kroz pakao, za mene je selidba značila putovanje i mogućnost da jedem američke slatkiše. Kada sam se vratila u Kolumbiju, iz komfornog doma sve je nestalo: dva automobila, namještaj, čak i klima uređaj. Sjećam se rupe u zidu, a televizor u boji je postao crno-beli. Bila sam zbunjena, frustrirana i ljuta na roditelje. Nisam mogla da vjerujem da su nesposobni. Tada su me odveli u park i pokazali mi da još nismo sve izgubili.",ispričala je Šakira za britansko izdanje magazina Ok i dodala:

"Vidjela sam bosu djecu i beskućnike kako duvaju lepak. Ta slika mi se urezala u sjećanje. Shvatila sam kako još mogu da pohađam školu, a imala sam i porodicu koju volim. Odlučila sam da uspijem i nisam htela da ostatak života provedem bez mogućnosti da vozim lijepa kola. Opatice u školi ohrabrivale su me da izvodim trbušni ples na školskim priredbama. Bilo mi je deset godina kada sam donijela odluku o svojoj budućnosti. Znala sam da želim muzičku karijeru".

Mnogi su njeno pjevanje ocjenjivali kao loše, ali pjevačica nije gubila nadu i uporno je pokušavala da razvije svoj talenat.

Prvi album, Magia, snimila je 1991. za svoju izdavačku kuću sa svega trinaest godina. Na njenu nesreću, uprkos napornom radu i relativno dobrom timu koji je kao početnik imala, album joj je katastrofalno loše prošao i prodat je u tiražu od svega hiljadu primjeraka.

Međutim, buduća zvijezda nije dozvolila da joj neuspjeh potopi sve nade, pa je nakon dvogodišnje pauze objavila novi album pod nazivom Peligro. Iako je prošao bolje nego prvi, Šakira je ipak odlučila da pauzira kako bi mogla da završi srednju školu. Dok se školovala, život joj nije bio nimalo lak jer je mali stan dijelila sa braćom i sestrama. Brojna porodica pozitivno je uticala na nju, a to što je rano naučila da skrene pažnju na sebe, bilo joj je od velike koristi u poslu. Međutim, uprkos svemu i do današnjih dana ostala je veoma stidljiva i povučena osoba, potpuno suprotna od one kakvom se predstavlja publici.

Poslije pauze koja je uslijedila kao posljedica želje za obrazovanjem, Šakira se u studio vratila 1995. godine i snimila treći album Pies Descalzos koji joj je donio popularnost u Latinskoj Americi. Singlovi Estoy Aqui, Pies Descalzos i Suenos Blancos postali su ikone pop kulture. Pies Descalzos je prodat u preko četiri miliona kopija, pa je izdat i remiks na kome su uvršćene verzije njenih pesama na portugalskom jeziku radi proboja na brazilsko tržište.

"Kada vam saopšte da je nešto što ste uradili kupilo više miliona ljudi, ta sreća ne može da se opiše, a pogotovo nije lako nositi se s tim kada ste tako mladi kao što sam ja bila u tom periodu. Zbog činjenice da sam tako reći preko noći isplivala iz anonimnosti i postala javna ličnost, na nagovor prijatelja riješila sam da posjećujem psihijatra. Mislim da je od velike pomoći ako imate mapu za svoju psihu jer tako znate kuda idete. Česte seanse na kauču omogućile su mi da s obe noge čvrsto stojim na zemlji", ispričala je pevačica.

Osim po specifičnom glasu, Šakira je postala poznata i po plesu i pokretima koje je naučila od svoje bake Libanke koja joj je tajnu ovog plesa otkrila još u detinjstvu. Provokativna igra i spotovi nabijeni strastima potpuno su u suprotnosti s njenim privatnim životom - jedanaest godina bila je u romantičnoj vezi sa svojim jednim dečkom, Antoniom de la Ruom, sinom bivšeg argentinskog predsednika.

"Tokom gotovo 11 godina koje smo proveli zajedno, brinuli smo jedno o drugom i međusobno se podržavali u svakom pogledu. To su bile najljepše godine naših života i imali smo izuzetno kvalitetan odnos ", objavila je Šakira nakon što je raskinula romansu.

Međutim, Antonio je Šakiru ubrzo tužio i zatražio nevjerovatnih 250 miliona dolara. Razlog? Pjevačica je "iznenada" raskinula poslovni ugovor koji je imala sa njim, te se sin nekadašnjeg predsjednika Argentine i advokat osjetio kao da mu bivša partnerka nešto duguje.

Šakira je kasnije uplovila u vezu sa Pikeom, nakon što su se upoznali, 2010. godine. Živjeli su u vanbračnoj zajednici u kojoj su dobili sinove, kojima su dali pravoslavna imena - Milan i Saša.

Nakon bolnog udarca koji joj je Pike zadao, pjevačica se digla iz pepela i novom pjesmom poručila: "Žene ne plaču, žene unovče!". I tako je i uradila, umjesto da bude ucveljena i utučena, pjevačica je prevaru unovčila dok se njen broj fanova znatno povećao.

Dolazimo do zaključka da pjevčica iz svega izlazi kao pobjednik, dok je cijelom svijetu održala veliku životnu lekciju.