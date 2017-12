Pisma Grete Garbo otkrivaju koliko je bila usamljena

Kolekcija pisama američke glumice švedskog porijekla Grete Garbo, koja će se uskoro naći na aukciji, otkrivaju koliko je ova najenigmatičnija zvijezda Holivuda bila usamljena.

Kolekcija od 36 pisama, napisanih između 1930. i 1940. godine prikazuju "usamljenu i izolovanu ženu", prenosi BBC.

Garbo, koja je bila distancirana od medija, uprkos ogromnoj slavi, sve do smrti 1990. godine ostala je velika misterija.

Kolekciju pisama u prodaju će 12. decembra pustiti londonska aukcijska kuća Sotbi.

U pismima, koje je Garbo pisala bliskim prijateljima u Švedskoj, opisivala je svoju depresiju i kako je život na Beverli Hilsu željela da zamijeni za švedsku prirodu.

"Posljednjih nekoliko dana ovde su tako sivi i dosta razmišljam o Tistadu. O ljetima tamo kada pada kiša i kada nas obuzima ta čudesna melanholija", napisala je Garbo u jednom od pisama.

Ona je napisala da je u Holivudu skoro uvijek sama i da često razgovara sama sa sobom.

"Vozim se na plažu i šetam i to je uvijek čudesno. Ali to je to", napisala je u pismu upućenom Mariji Vahtmajster, švedskoj grofici 1939. godine.

Ona je pisala i kako je razočarana izmjenama napravljenim u filmu "Žena sa dva lica" u kome se posljednji put pojavila na velikom ekranu, 1941. godine.

Garbo je snimila 28 filmova i bila je poznata kao "božanstvo", ali i kao veliki pustinjak - odbijala je da daje intervjue, autograme, da se pojavljuje na premijerama i da odgovara na pisma obožavalaca dok je živjela na Beverli Hilsu.

Nakon što se penzionisala, kao 30-godišnja žena, preselila se u Njujork i živjela sama u apartmanu na Menhetnu.

Nikada se nije udavala, niti je imala djecu.

Početna cijena njenih pisama, u kojima opisuje detalje života u Holivudu, a koja su čuvali njeni prijatelji, procijenjena je na 15.000 do 20.000 funti.