Pitali folkere da li bi kopali krompir za dnevnicu, pročitajte odgovore

Velika prašina na estradi se digla nakon što je hrvatska pjevačica Nina Badrić javno apelovala na vlasti svoje zemlje da omoguće pjevačima pa počnu sa svojim nastupima, nakon čega je dobila javnu ponudu da ide u nadnicu.

Naime, ona je od jedne žene dobila javnu ponudu da ode kod nje i vadi krompir za novčanu naknadu od 4.700 dinara (40 evra).

Upravo ovako nešto mnogi pjevači su shvatili kao ismijavanje njihovog problema te su se oglasili na društvenim mrežama, a neke od njih su Goca Tržan i Tijana Dapčević.

Kako bi saznali šta ostali estradnjaci misle o ovoj temi novinari Telegrafa pozvali su nekoliko pjevača i pitali ih da bi oni pristali na ponudu koju je dobila Nina ukoliko pandemija ne okonča.

Sloba Radanović

"Kad bi došlo do toga da moram, naravno da bih radio. Nijednog poštenog posla se ne stidim", rekao je Sloba.

Teodora Džehverović

Mlada pjevačica Teodora Džehverović kaže da je odrasla na selu i da je nije sramota da radi bilo koji posao.

"Smatram da nisu samo pevači u problemu, ceo svet je u problemu, većina poslova je prosto nemoguća, da se obavi u ovom periodu. Ne znamo koliko će sve ovo da traje, ali se, naravno, nadam najboljem. Nije me sramota, ne samo zbog krize ili nekrize ili korone ili nekorone, osoba sam koja je odrasla na selu i nije me sramota da radim bilo koji posao", kaže Teodora.

"Moj životni san je bio da postanem pevačica, hvala Bogu to se ostvarilo, pa to i radim, ali da se ne bavim ovim poslom verovatno bih imala svoj plan B. Šta je to - ne znam, ali ako bude bilo potrebe da razmišljam o tome, naravno da ću se upustiti u to. Nemam nikakav problem, osoba sam koja je radila i stavljala novac sa strane, nisam se bahanalisala, tako da za sada mogu da živim normalno i nadam se najboljem", priča mlada pjevačica.

"Ako dođe do nekog drugog posla, ne znam šta će život nanese i šta će sve da se desi nakon ovoga, ali opet kažem, nije me sramota da radim bilo šta što je normalno, kao što je kopanje krompira. Kopala sam krompir sa mamom i čistila kao mala, jer smo imali baštu, meni to sve nije novo niti čudno. Mnogi ljudi imaju problem, ali ja se ne žalim, niti želim da pravim žtvu od sebe, želim da svi budemo zdravi i da se ovo završi što pre", poručuje Džehverovićeva.

Snježana Đurišić

"Svaki posao koji čovek pošteno radi, ne treba da se dovodi u pitanje bilo kakvih komentara, niskih, ovakvih i onakvih. Apsolutno mislim da je ovo vreme koje nas je snašlo očigledno vreme kada čovek treba da razmisli o svemu i sigurna sam da svaki pojediniac ima talenta i uslova za bilo šta drugo ukoliko ne može da radi ono čime se dosad bavio. Šta god treba, radi se kada čovek mora, ne vidim ništa loše u tome što pojedini ljudi o tome govre u lošem kontekstu", kaže Snežana.

Goca Božinovska

"Na društvenim mrežama svako ima pravo na svoje mišljenje, ali oni misle da je nama pevačima lako. Nije uopšte, mi dosta ulažemo u svoje karijere, a pevači i naša branša su oduvek bili na udaru i nezaštićeni. Ko je kriv nekome što nema dobar glas i što nije nadaren za pevanje?! Mi ovo radimo zbog zarade, ali radimo i iz ljubavi jer uveseljavamo narod", kaže Goca.

Ona je takođe priznala da je i kopala krompir i da je zbog toga nije sramota, te da će vrlo rado otići i pomoći ženi koja je zvala Ninu.

"Ja sam i kopala krompir i uživala u luksuzu. Ne stidim se toga što sam radna. Ko je ta žena što je zvala Ninu, neka mi se javi i vrlo rado ću otići da joj pomognem da vadi krompir", dodala je Božinovska.

Miroslav Ilić

Pjevač koji potiče iz Mrčajevaca, a kako je kao mali odrastao na selu ovakvi poslovi mu nisu strani, međutim on nije želeo da kometariše to već nam je samo kratko poručio: "Ne bih to da komentarišem, ipak ljudi gube poslove i ima mnogo većih problema, razumite me".

Aleksandra Mladenović

Pjevačica je svoje detinjstvo takođe provela u svom rodnom selu Žitorađa na jugu Srbije, a danas živi u prijestonici Srbije, gdje je pazarila čak dva stana.

Kako je i sama isticala, nikada je nije bilo sramota porijekla, a evo šta nam je ona rekla kada je ova tema u pitanju.

"Podržavam Ninu i njenu borbu za svoja prava, svako treba da se bori za sebe. Meni je najžalije ovih muzičara koji su radili za manje pare, a sada već mesecima ne rade. Naravno da smo svi pogođeni i ja se bavim ovim poslom i moja porodica živi od toga", kaže Aleksandra.

"Niko ne treba da se libi i stidi da radi bilo koji posao, svaki posao je za čoveka", kaže pjevačica.