Pjevač šokirao: Godinama sam spavao sa ženom Vila Smita, on je to znao

Pjevač Ogast Alsina izjavio je da je godinama bio u vezi sa Džejdom Pinket Smit, i da je njen suprug, holivudska megazvijezda Vil Smit, to "znao i nije imao ništa protiv".

Njegova priča glavna je tema američkih medija, a ispričao je i pikanterije!

"Upoznao nas je njen sin Džejden, 2015. godine. Vil je znao za našu vezu i nije imao ništa protiv. Ona je jedina žena koju sam ikada volio, posvetio sam joj čitavo svoje biće tokom više godina", rekao je on u emisiji Anđele Ji.

Alsina trenutno promoviše album "The product III", pa nije isključeno da je samo htio da se dodatno promoviše tako što će jedan od najdugovečnijih brakova šoubiznisa "provući kroz blato".

This past Saturday I had the chance to sit with the wonderful @angelayee and discuss everything... the album, the doc, life, love, hardship... everything! The conversation is up on my youtube now. Link below - #stateofEMERGEncy #TheProduct3 - https://t.co/1ZK658to8u pic.twitter.com/Mkx27OuKSw