Pjevač zbog bakšiša na slavlju zamalo nastradao

​Rade Lacković, pjevač koji je na regionalnoj sceni prisutan dugi niz decenija prisjetio se privatnih veselja i bakšiša, zbog kojeg umalo nije "polomio vrat".

Naime, gostujući u jednoj emisiji pjevač se prisjetio najvećeg bakšiša koji je uzeo na jednom veselju, gdje je bilo i neprijatnih situacija.

"Pa, dosta toga bude ako se radi privatno, dosta je bilo i da daju para, ali ja sam opet takav čovek po prirodi, dešavalo se da zaustavi čovek, da na primer par hiljada evra, po 500 daje i hoće dalje, ja kažem ne, ne dozvoljavam više, i previše si dao, ja mogu i dva dana ti pevam, idem dalje kod drugih ljudi da ne bude samo veče tog čoveka, gosta koji je bio tu i tako ispoštujem sve. Nisam kao neki pevači što se zakopaju tu i pokupe sve što ima. A da, neprijatno sada sećam se, eto, baš na toj svirci, jedno je u Loznici, ta bila svirka, gde sam zaustavio čoveka da ne daje više para, izvadio je baš dosta para, ovako, sve po 500" započeo je Lacković u emisiji "Puls Srbije".

Kako je dalje ispričao, zbog upornog gosta na slavlju, umalo završio u "opštoj makljaži" na slavlju.

"I podigne me jedan momak veliki, počeo je da me nosi na glavi. Ja kažem nemoj molim te. I par puta sam ga odbio i na kraju dođe čovek, ja se brinuo da ću slomiti vrat, ako me pusti dole. Ako se može to nazvati neprijatnost. A tako je jednom isto u Bosni u Žepčetu, isto je jedan momak veliki, ono, stavio me i zaboravio na mene. Ja pevam tu i narod se okupio i tuča počela. I on krene u tuču, a zaboravio na mene. Ja njega po glavi, čekaj, stani da siđem, i on samo klekne, spusti me dole, i onda krene u masu", prisjetio se Rade, prenosi "Telegraf".

