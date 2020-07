Pjevači koji imaju najškolovaniju djecu

Kad su vam roditelji poznate estradne ličnosti onda mahom nemate brige kada je riječ o finansijama, poznanstvima, sva vrata su ti otvorena.

Mnoga djeca javnih ličnosti se, s obzirom na navedene uslove, ušuškaju u takav način života, ne mareći za to da sami stvore, zarade, ali prije svega uče.

Mnogi nikada ni ne upišu fakultete, dok većina upiše privatne, a za one teže se rijetko ko opredijeli. Međutim, iako su retki, ima ih, piše Telegraf.rs.

Nekolicina naših zvezda ima decu koja su im za ponos, s obzirom na fakultete na koje idu i diplome kojima raspolažu.

Svakako, roditelji su nekima omogućili odlazak u inostranstvo, ali su ulaganje i te kako opravdali vrijednim i napornim radom.

Goran Bregović

Ćerke slavnog Gorana Bregovića odrasle su u Parizu, a njegova najstarija nasljednica Ema je likovni umjetnik.

Ema Bregović završila je poznatu likovnu akademiju u Nantu, a u junu prošle 2019. istakla je da je ponosna što drugu godinu zaredom izlaže na festivalu Dev9t.

Lijepa Bregina kći tada se predstavila instalacijom "Prsluci za lutanje", aposetu Beogradu iskoristila je da obiđe prostor Stare ciglane i pogleda svoj rad.

"S ocem sam vrlo bliska profesionalno, on je stari mudrac koji uvek ima dobre savete. Trudim se da ih uzmem u obzir, ali se držim svojih koncepata, jer to čini moju umetnost onim što jeste. Porodica mi je prva publika i mnogo podrške imam. Naravno, ne navijaju naslepo za svaki projekat, vrlo su objektivni i znaju da mi kažu kad se izgubim u ideji ili kad nešto može biti još bolje", rekla je Ema 2019.

Bregović pored Eme ima još dvije lćerke, mlađe nasljednice, Lulu i Unu.

Nije poznato za koje škole su se one opredijelile.

Dino Merlin

Merlinova djeca, ćerka Naida i sin Hamza, nikada nisu bili dio javnog života.

Svako od njih svoje ime gradi sam, nakon što su završili ozbiljne škole.

Naime, Naida je postdiplomske studije završila na Oksfordu, a posvećena je informatičkim naukama i ima internacionalnu karijeru.

"Naida je rođena kad sam počinjao karijeru i u detinjstvu je doživjela sve – od nemaštine do, metaforički rečeno, 'kavijara i šampanjca0. Navikla se na skroman život pa je njen odgovor na moje pitanje - šta da joj donesem iz Pariza ili Njujorka uvijek bio: 'Tata, hvala, imam sve, samo se što prije vrati kući'", ispričao je Merlin jednom prilikom.

"Materijalno je ne zanima, za razliku od njenog mlađeg brata. Kad se Hamza rodio, više nismo imali nikakvih egzistencijalnih problema i navikao se na to da mu Amela i ja priuštimo šta god poželi. Kad njega pitam šta mu treba, i ne čeka da završim rečenicu, već ima listu narudžbina", istakao je svojevremeno pjevač u intervjuu za hrvatsko izdanje lista "Glorija".

Hamza, njen šest godina mlađi brat, završio je master muzičkog menadžmenta na Univerzitetu Vestminster.

Boban Rajović

Jedan od najpoznatijih domaćih pjevača ima troje djece - ćerke Ivanu i Anđelu, te sina Andriju.

Iako su njegove nasljednice mogle komotno da žive od očevog rada, odlučile su da napuste porodični dom i postignu nešto same, svojim trudom i svojom glavom.

Ivana je u junu 2020. diplomirala na Univerzitetu u Kopenhagenu, odjsek političke nauke. Mlada djevojka već neko vrijeme i radi u Kopenhagenu, a cilj joj je da tu i ostane.

"Neću mnogo da dužim, samo ću reći da smo svi preponosni, da ti se zahvalim što si u godini koja nije baš sjajna donijela mnogo radosti. Čestitam na diplomi, nisam ni sumnjao u tvoju inteligenciju i upornost. Želim ti da u danskoj politici napraviš velike rezultate i da napravis veliku političku karijeru. Volim te beskrajno i jedva čekam da te vidim i da zajedno proslavimo", poručio je ponosni Boban kada je Ivana diplomirala.

Njegova druga ćerka, Anđela Rajović (23), u decembru 2019. godine uspješno je završila studije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Anđela je u Americi je završila biznis i administraciju, te će verovatno tamo ostati i da radi. Osim toga, ide na teniski koledž i radiće kao teniski trener, pored posla u struci.

Sin Andrija je, za razliku od ćerki, okrenut sportu, fudbalu, nedavno je potpisao ugovor za FK Zvijezda 09.

Aco Pejović

Poznati pjevač ne krije koliko je ponosan na ćerku Magdalenu, najstariju od njegovih nasljednica, koja je prošle godine diplomirala na Fakultetu organizacionih nauku.

Školovanje je nastavila u Madridu, dok je srednja ćerka Marija na studijama medicine.

Najmlađa Iva pohađa staru katoličku školu "Sent Edmunds", u koju idu samo djevojčice.

"Za njih tri sam samo tata koga vole i koji ih nervira kada se suprotstavi njihovim željama ili namerama da ostvare nešto što su zacrtale. I obično budem nadglasan jer sam u manjini (smeh). Ćerke u moj najveći uspeh", rekao je jednom prilikom Pejović.

Mira Škorić

Ćerka Mire Škorić i uglednog hirurga Vasilija Jeremića, Milica (24) jedan je od najboljih studenata Medicinskog fakulteta.

"Milica ne voli medije i javni život, ali me podržava u svemu. Kada je bila mala, mogla sam da je prevarim za neko slikanje ili odlazak u TV emisiju, ali sada zaista ne mogu da utičem na njene odluke, donosi ih sama. Uz pomoć porodice sam uspela da uskladim posao sa majčinstvom", rekla je Škorićeva jednom prilikom.

Željko Joksimović

Željkova ćerka Mina studira muzičku akademiju.

Pored toga, uspješno se bavi komponovanjem melodija za pozorišne predstave, a prije nekoliko godina postala je muzički urednik na duhovnoj televiziji "Hram".

Sanja Đorđević

Ova pjevačica ne može da se svrsta u najpopularnije pjevačice sa regionalne javne scene, ali i te kako može da bude na listi poznatih roditelja sa estrade čije je dijete uspešno i obrazovano.

Naime, njena ćerka Ivana u Srbiji je završila osnovne studije prava, nakon čega je otišla na master studije sportskog prava u Švajcarskoj.

"Morala je da polaže četiri ili pet diferencijalnih ispita, što je uspela za godinu dana. Položila je skoro sve preostale i napisala master rad, ostalo je samo da ga odbrani. Vredno dete. Ona je tamo pod velikim pritiskom. Sistem je takav da, ukoliko dvaput padne na nekom ispitu, gubi pravo da to dalje studira. Može jedino da se prebaci na nešto drugo, ali to već nije to. Takođe, svesna je koliko to sve košta, pa se trudi da se što manje rasipa. Ne zato što nemamo, već zbog toga što poštuje naš trud", rekla je jednom prilikom Sanja za magazin "Story".

Kako je tada istakla, zbog ćerke je u jednom trenutku zapostavila karijeru.