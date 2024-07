Pjevačica Indi u vezi sa Zoranom Marjanovićem

Vijest da su pjevačica Indira Aradinović Indi i kompozitor Zoran Marjanović u vezi, šokirala je javnost.

O njihovom odnosu spekulisalo se i tokom njegovog boravka u zatvoru, nakon što je ubijena pjevačica Jelene Marjanović.

Indi je, kako Blic prenosi, tada bila predložena za svjedoka na suđenju Zoranu Marjanoviću, što je i samu pjevačicu šokiralo.

Bila je u čudu kakve veze ona ima sa cijelim slučajem, a istakla je i to da je sa Marjanovićem bila samo u poslovnom kontaktu.

Podsjetimo, Aradinovićeva se oglasila kada je izrečena presuda Marjanoviću.

“Ja sam se iz tog slučaja potpuno povukla. Naravno da sam šokirana zbog presude i činjenice da je on definitivno kriv za ubistvo. Nisam u kontaktu bila ni sa Zoranom, niti sa bilo kim iz porodice Marjanović već tri godine. Jelenu i Zorana sam videla kada sam bila u studiju neposredno pre ubistva i to je to. Nakon toga nismo imali nikakav kontakt”, izjavila je Indi između ostalog tada, prenosi “Telegraf”.

