Pjevačica čestitala sestri rođendan: Bila je bila neopisivo ružna

Na danasnji dan rodila se moja sestra Kika,imala je 5 kg i bila je neopisivo ružna..Nisam bila srecna kada se rodila,non stop je plakala uvek mi je kvarila sve planove,nije znala da sacuva tajnu...dok je bila mala...Kika Bekvalac je osoba koju volim najvise na svetu,ona je najvaznija osoba u mom zivotu i zivotu moje dece.Dugo sam trazila svoju bolju,jacu polovinu sve dok nisam shvatila da je meni moju rodila moja mama.Sve najbolje sto mi se u zivotu dogodilo smislila je Kika.Sve dobro sto mi se u zivotu dogodilo kreirala je Kika.Sve cemu se ponekad divite u meni je Kika u meni.Volim te i srecan ti rodjendan rodjena Kiko moja

A post shared by Nataša Bekvalac (@bekvalceva) on Mar 15, 2020 at 3:20am PDT