Pjevačica dužna za vodu

​Maja Šuput, hrvatska pjevačica, na meti je brojnih prozivki zbog dugovanja.

Naime, kako se navodi, pjevačica nije platila račune za komunalije, zbog čega se njeno ime našlo na oglasnoj tabli Opštinskog građanskog suda u Zagrebu.

Inače, njoj se ovo desilo čak šest puta u posljednjih šest mjeseci - prvi put bila je riječ o računu za održavanje zgrade u kojoj Maja živi, a iznos je bio oko 70 evra.

"To su privatne stvari koje ne mogu komentarisati. Sigurno je platila dug", rekla je tada hrvatskim medijima menadžerka pjevačice Katarina Kolar.

Tad se nagađalo da je Maja zaboravila da plati režiju jer je bila zaokupirana pripremama za vjenačanje, ali i odmor u Grčku. Drugi put bilo je riječi o dugu za vodu u iznosu od 120 evra.

Treći dug je opet za vodu, i to u iznosu od oko 50 evra za period od marta do juna 2020. U prilogu papira nalazi se i račun za vodu u iznosu od oko 70 evra, koji je uvećan za troškove kamate i sudskih taksa. Maji je sva tri puta bilo napomenuto da će joj izvršitelji pokucati na vrata, ali to se nikad nije dogodilo.

"Iza ceijle ove priče je Nenad, jer ja sam neko ko sve smisli i prepustim to njemu. Recimo kad čitate da ja nisam platila režije, neko mora shvatiti da ja tu uplatnicu nisam ni dobila, a i ako sam je dobila, ostala je u Garešnici na nastupu. Ne da nisam platila, nego nisam došla do tog računa, ali se zahvaljujem ovim ljudima koji pišu da moram to platiti. Hoću reći, nisam za te papirne stvari, a Nenad je baš za to, papirologija, komunikacija, dogovori i tako dalje. Ali kad se priča o finansijama onda se ipak nešto i ja pitam", pojasnila je pjevačica.

(Pink.rs)