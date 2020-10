Pjevačica kaže da nema krize, ni prije korone nije živjela od nastupa

Za pjevačicu Eminu Jahović nema krize zbog virusa korona jer, kako sama kaže, ni prije pandemije nije živjela od muzike i pjevanja.

Naime, na pitanje da li će joj biznis sa kozmetičkom linijom dobro doći u vrijeme kada ne može često da nastupa, pjevačica je rekla:

"Ja nisam ni pre živela od nastupa, tako da je OK."

Na pitanje za savjet ženama, šta da rade kako bi svakog dana imale osmijeh, Emina je rekla:

"Mislim da je to samopouzdanje koje žena treba da ima zato što je žena i što nas je Bog takve stvorio. Mi smo stvarno mnogo jake, mnogo jače od muškaraca... To je nekako nametnuto, da su muškarci jača polovina. Ja sam srećna zato što sam, hvala Bogu, zdrava, i moja deca, i što sam u stanju da ovako nešto priuštim svim ženama - da se osećaju bolje."

"Ja sam želela da budem šminker, kao mala, to mi je bila velika želja, ali su me, naravno, u to vreme moji roditelji sprečili, jer su želeli da završim fakultet. Tada to nije bio unosan posao, kao što je sada. Ali sam, opet, kao svako tvrdoglavo dete nastavila svoj san, i mislim da ću sada dosta raditi sa šminkerima", istakla je Jahovićeva.

Kako je rekla, emotivnog partnera nema, ali bi voljela da ga ima.

Na kritike da je previše mršava, Emina je odgovorila:

"Ja to razumem, ali volim da sam mršava. To je moj izbor i kako se ja dobro osećam. Meni ne stoji, jednostavno nisam žena koja treba da ima višak kilograma. Idem u teretanu, to je moj tretman", rekla je Jahovićeva.

(Telegraf.rs)