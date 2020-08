Pjevačica o opakoj bolesti: Borim se svim silama

Pjevačica Sara Harding iz ženske grupe "Girls Aloud" javila se fotografijom iz bolničkog kreveta sa tužnim vijestima, ali i sa porukom nade.

Sara Harding (38) je ranije ove godine obavijestila svoje obožavaoce da joj je dijagnostikovan rak dojke, a sada je pjevačica otkrila da joj se stanje pogoršalo i da se kancer proširio na druge organe.

Hi everyone, I hope you are all keeping safe and well during these uncertain times. I’ve not posted on here for so long, thank you to everyone who has reached out to check in on me, it really does mean a lot. I feel now is the right time to share what’s been going on. pic.twitter.com/gxzOAl71vS