Pjevačica objavila sliku sa plaže: Mogu da se slikam sa celulitom

Ja na moru Sad bi moja majka rekla: “ Tijana ne mozes da pocnes recenicu sa JA”a JA kazem da mogu, i mogu da se slikam se sve golim nogama, i sa sve celulitom jer je MOJ, i necu da filtriram, jer je svaka brazda na mom telu MOJA, i svaka ima svoju pricu, na koju sam ponosna, ili sto mi moja prijateljica spisateljica @kevazakon rekla VOLI SEBE, I NEKA SEBE VOLI TEBE da, i imam najlepsu torbu na plazi koju je napravila moja @miroslavakrstic

