Pjevačica oplela po mitingu predsjednika: "Majmunska posla"

Pjevačica je još jednom iskoristila priliku da iskaže svoje ne tako pozitivno mišljenje o predsjedniku.

Pjevačica Pink, poznata po tome što otvoreno kritikuje kako Bušovu tako i Trampovu administraciju, postavila je video u kom je snimala sebe kako gleda Trampov skup u okviru kampanje, tokom koga je Donald Tramp održao dvočasovni govor u Tulsinoj banci u Oklahoma centru.

Međutim, čini se da se predsjednik potrudio da popuni mjesta u areni čiji je kapacitet 19.000 ljudi, uprkos tome što se prije nekoliko dana hvalio da je skoro milion ljudi zatražilo karte.

U stvarnosti, miting je imao malu posjećenost, a planovi za okupljanje van arene su takođe bili otkazani.

Pored video snimka CNN-ovog prikazivanja skupa, Pink je tvitovala: "Mislim da sam to isto mjesto rasprodala u pet minuta", dodajući hešteg "majmunska posla".

"Vidim, mnogo ljudi je obučeno isto, možda rade u keteringu", rekla je Pink u snimku, naglašavajući da je Tramp po svaku cijenu htio da popuni mjesta.

I think I sold that same place out in five minutes. #donkeyshow pic.twitter.com/JNOwjIQ3hB