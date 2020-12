Pjevačica priznala da se bavi prostitucijom

Transrodna pjevačica Elektra Elit, koja se sve češće pojavljuje u domaćim medijima, je za švajcarski lokalni kanal "TeleZuri" ispričala kako se bavi prostitucijom.

"Za vrijeme korone sam onlajn putem počela da zarađujem. Stiglo mi je preko 2.000 poruka. Mogu ti reći da se to isplati. Postoje samo četovi gdje se pišu poruke sa korisnicima mojih usluga ili video pozivi kao druga solucija. Ne mogu reći da je za moj posao loše vrijeme. Kada bih rekla to, sigurno bih lagala. Ne smijemo zaboraviti da smo prije izolacije imali savršeno vrijeme za posao", navela je Elektra i dodala:

"Ako prostitutka od deset do dvadeset godina provede u 'Langstrasse', poznatoj ulici u Cirihu, sobu pritom plaća dvije ili do tri hiljade franaka i ostaje deset godina u toj ulici, to znači da ona tamo zarađuje novac. Zbog toga mi tamo i ostajemo. Poznajem mnoge žene iz te ulice. Sada pričam iskreno i bez tajne. Svake nedjelje kao prostitutke dobijamo novac od fondacija, gdje se donacije kreću od 100 do 500 franaka, a nekad i više. Uglavnom nas pomažu sa svih strana".

Ona je dodala da je u sobama sve pipremeljeno i prije toga dezinfikovano.

"Ali ajmo realno, ko mene može da kontroliše u sobi kada sam sa mušterijama. Moje lične mušterije su hetero muškarci, oženjeni muškarci, homoseksualci ne dolaze kod trans ili transrodnih osoba. Kod mene obično dolaze oni koji već imaju djevojke i žene. Transrodne osobe ne razmišljaju kao žene, nego kao muškarci. To znači da ako si ti moja mušterija, i ti si muškarac, znaš šta želiš, ali ja sam takođe bila muško i shvatam tvoje potrebe. To je velika prednost u mom slučaju. Mušterije imaju veće poštovanje sa mnom, nego sa ženom. Dosta su slobodniji u intimnim odnosima. Imam i brze mušterije koje dođu na pet i deset minuta", rekla je pjevačica, prenosi "Blic", i zaključila

"Moj sat košta između 300 i 500 franaka, u zavisnosti od fantazija mušterije. Sama odlučujem koliko ću intimne odnose naplatiti, jer sam preko deset godina u toj ulici u Cirihu".

Podsjetimo, Elektra Elit je transrodna pjevačica koja se pojavila na srpskom tržištu prije nekoliko mjeseci. Elektra je prije 13 godina prestala da bude muško i promiujenila pol. Iza sebe ima brak i dvoje djece, koja nijednog trenutka nisu osudila njenu odluku.