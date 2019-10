Pjevačica simulirala odnos s fanom pa se oboje sletjeli sa bine

Ledi Gaga objavila je video na kome se vidi kako je pala na bini dok je izvodila scenski nastup u kome je učestvovao i jedan njen fan.

Pad nije bio nimalo naivan, a nastup u Vegasu pošao je po zlu kada je ona pozvala jednog od fanova iz publike da joj se pridruži na sceni.

Ona je obavila noge oko njega i u početku se činilo da on tako može da je nosi. Međutim, fan se sapleo i pao preko nje u publiku.

Gaga je ustala nakon pada, kao i njen fan, a osjećala se dobro da nastavi dalje sa nastupom, piše Marie Claire.

Objavila je dvije fotografije oporavka nakon peha koji je doživjela.

"Rutina poslije nastupa. Ledeno hladna kupka 5 do 10 minuta, a ne topla 20. Onda slijedi kompresovano odijelo sa ledom na 20 minuta“, napisala je ona, prenosi "B92".

@ladygaga even if things don't always go to plan.... you still rock the fucking stage. #jack #oops pic.twitter.com/UaSpemXgsC