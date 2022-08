Pjevačicu "Zvezda Granda" pretukao bivši ljubavnik

Pjevačica "Granda", Marina Radosavljević pretučena je 4. avgusta u Vrnjačkoj Banji. Nju je pretukao njen bivši ljubavnik I.T. koji se, kako je saopštila, predao policiji.

Naime, ona se sada oglasila sa Telegraf.rs i otkrila kako se osjeća, kao i kako je došlo do fizičkog napada na nju.

"Nije loše, oporavljam se, možda sam malo bolje neko predonih dana", rekla je Marina.

"Bila sam na Lav festu sa drugaricom, bila sam sat-sat i po već sam bila umorna, ceo dan. To je bilo u četvrtak veče, a ja vikend radim, došla sam samo da ispoštujem drugaricu iz Beograda. On se samo zaleteo, razgrnuo njih i mene nakautirao, to me je onesvestilo, ja sam progutala jezik i krenula mi je krv na usta i on je krenuo pesnicama da me udara, a ljudi oko su ga odvajli od mene", rekla je pjevačica.

Dodala je da joj je pomogla jedna djevojka koja radi kao medicinski radnik.

"Jedna devojka koja radi kao medicinski radnik mi je vadila jezik, a nakon toga su me na nosilima odvezli u bolnicu", ispričala je.

Marina je takođe i otkila da ovaj slučaj možda ima veze i sa onim koji joj se dogodio u februaru, kada su je napala dva nepoznata muškarca.

"Da, da, to je isto. Tada su bila dva nepoznata muškarca, još uvek se nije utvrdilo, to su dva plaćena muškarca, ali pitanje je ko ih je platio", rekla je Marina.

Kaže da je sada napadnuta bez ikakvog povoda.

"On je nasrnuo na mene bez ikakvog povoda, bez ikakvog kontakta, mi već dugo nismo u kontaktu, znači ne od ovog februara nego i pre toga mi nismo u kontaktu, nismo u vezi već godinu dana", ispričala je.

Rekla je da je dobila informaciju da se njen bivši dečko koji ju je pretukao sam predao policiji.

"Sad sam dobila informaciju da se predao, bio je u bekstvu i sada se predao, tako da ćemo videti šta se dešava", rekla je Marina.