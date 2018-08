"Plejbojeva" zečica pronađena zadavljena u svom stanu

Bivši "Plejboj" model Kristina Karlin Kraft pronađena je zadavljena u stanu u koji se nedavno uselila.

Policija je pronašla njeno tijelu u srijedu, oko 21 h, u njenom krevetu u Ardmoru, piše britanski "Metro".



Odmah je urađena autopsija, na osnovu koje je utvrđeno da je riječ o hladnokrvnom ubistvu,



Vlasti su potvrdile da je uzrok njene smrti "davljenje", te saopštili da će se njena smrt istraživati kao ubistvo i da će uložiti sve napore da što prije pronađu počinioca ovog djela.



Sjusedi su dodali da se Kristina, koja je najpoznatija po fotografisanju za magazin "Vanity Fair" i saradnji sa brendom "Victoria's Secret", uselila u ovaj stan prošle nedjelje.

I dok policija radi na ovom slučaju, izvori kažu da je bezbjednosna kamera snimila jednu mušku osobu koja je, navodno, pratila manekenku sve do samog ulaza u gradu. To se, kako je navedeno, desilo noć prije ubistva.



Prema prvim procjenama, pretpostavlja se da je počinilac djela pobegao preko balkona.



Do sada je nejasno zašto se policija pojavila u stanu manekenke, odnosno ko ih je pozvao.



Nakon prvih vijesti o ubistvu, policija je saopštila da su dolazili u njen stan nekoliko dana prije ubistva zbog prijave pljačke. Navodno manekenki su nestali skupocijen nakit i brendirane tašne.

Kristina Kraft je rođena u Nju Džerziju, a osim modelinga bavila se dizajnom enterijera.



Stan u kome je živjela i u kome je izvršeno ubistvo u vlasništvu je njenog dečka.



Policija za sada nikoga nije uhapsila i istraga je još uvijek u toku.