Plus-sajz model od 130 kg na naslovnici magazina

Plus-sajz model Tes Holidej snimila je naslovnu stranu za oktobarsko izdanje magazina "Kosmopoliten" (Cosmopolitan). I mada će magazin tek od 31. avgusta biti u prodaji, već je izazvao kontroverze i polemike u javnosti.

Britansko izdanje čuvenog magazina otišlo je korak dalje u "oslobađanju ženske senzalnosti".

Manekenka je odmah objavila sliku ponosno na svojim društvenim mrežama, a publika je nije štedjela u komentarima.

"Ne mogu da vjerujem da sam na naslovnici. Da sam vidjela tojelo poput mog na naslovnici ovog magazina kada sam bila mlađa, to bi promijenilo moj život i nadam se da će ove fotografije značiti pojedinim djevojčicama. Koliko mladih žena bi željelo da uživa u životu znajući da su prelijepe baš takve kakve jesu, umjesto da plaču zato što ne izgledaju kako "bi trebalo"?", kazala je ova hrabra dama.

Phew, I’m literally a COSMO GIRL!! Can’t believe I’m saying that! Thank you @CosmopolitanUK for this incredible opportunity If I saw a body like mine on this magazine when I was a young girl, it would have changed my life Issue hits stands 8/31! pic.twitter.com/sBYWY7nEwZ

Tes se već sedam godina bavi manekenstvom, a pojavila se u italijanskom "Vogu", "Meri Kleru" i "Najlonu", gdje je objavila svoje prve nage fotografije.

How many young women would have been out enjoying life knowing they're beautiful as they are, rather than crying over why they don't look like they "should", if photos like this were more prevalent? https://t.co/yhvnuWwRFG